Krimi bis zur letzten Sekunde, Winti-United 2:2 gegen FC Töss

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Am Samstagabend empfing SC Winterthur United den FC Töss auf dem Sportplatz Talgut. Die Gäste aus Töss wollten ihre Rückrunde mit dem Ziel Aufstieg in die 2. Liga fortsetzen, während Winti-United im Abstiegskampf dringend Punkte brauchte, um sich über den Strich zu arbeiten. Entsprechend intensiv und umkämpft begann die Partie um 18.00 Uhr.

Winti-United startete vorsichtig und kontrolliert, ohne unnötiges Risiko. Das Team zeigte dabei dennoch guten Fussball und stand defensiv stabil. Der FC Töss brauchte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden, doch insgesamt verlief die Partie ausgeglichen. In der 32. Minute unterlief der Defensive von Winti-United ein Fehlpass, den die Gäste eiskalt zum 1:0 ausnutzten. Nur wenig später schlug Winti-United zurück: Andy startete mit dem Ball, spielte zu David, der per Doppelpass wieder auf Andy ablegte. Dieser blieb ruhig und traf zum 1:1. Kurz darauf hatte Töss Pech mit einem Lattenschuss. Gegen Ende der ersten Halbzeit war Winti-United das bessere Team, doch es blieb beim 1:1 zur Pause.