Krimi bis zur letzten Sekunde, Winti-United 2:2 gegen FC Töss

Am Samstagabend empfing SC Winterthur United den FC Töss auf dem Sportplatz Talgut. Die Gäste aus Töss wollten ihre Rückrunde mit dem Ziel Aufstieg in die 2. Liga fortsetzen, während Winti-United im Abstiegskampf dringend Punkte brauchte, um sich über den Strich zu arbeiten. Entsprechend intensiv und umkämpft begann die Partie um 18.00 Uhr.
Winti-United startete vorsichtig und kontrolliert, ohne unnötiges Risiko. Das Team zeigte dabei dennoch guten Fussball und stand defensiv stabil. Der FC Töss brauchte etwas Zeit, um ins Spiel zu finden, doch insgesamt verlief die Partie ausgeglichen. In der 32. Minute unterlief der Defensive von Winti-United ein Fehlpass, den die Gäste eiskalt zum 1:0 ausnutzten. Nur wenig später schlug Winti-United zurück: Andy startete mit dem Ball, spielte zu David, der per Doppelpass wieder auf Andy ablegte. Dieser blieb ruhig und traf zum 1:1. Kurz darauf hatte Töss Pech mit einem Lattenschuss. Gegen Ende der ersten Halbzeit war Winti-United das bessere Team, doch es blieb beim 1:1 zur Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Winti-United spielbestimmend und suchte mehr den Weg nach vorne. Das Team spielte gut, presste höher und kam zu mehreren guten Chancen. In der 62. Minute belohnte sich Winti-United: David legte auf Andy ab und dieser erzielte das 2:1. Die Führung war verdient und gab der Mannschaft zusätzlichen Schwung. In der Folge drückte Winti-United weiter, doch in der 86. Minute nutzte FC Töss einen direkt verwandelten Freistoss zum 2:2-Ausgleich. In der letzten Sekunde hatte Winti-United noch die grosse Chance auf den Sieg, doch Andy verfehlte das Ziel knapp.
Nach dem Schlusspfiff wurde die Partie leider noch unnötig getrübt: Für Winti-United gab es zwei Gelb-Rote Karten wegen Reklamierens, was völlig unnötig war. Insgesamt war das Spiel sehr fair geführt. Über die 90 Minuten gesehen war Winti-United die bessere Mannschaft, doch am Ende stand trotzdem nur ein 2:2.
Fazit:
Winti-United zeigte eine starke Leistung, viel Einsatz und lange Zeit auch die bessere Spielanlage. Positiv bleibt, dass die Mannschaft spielerisch überzeugen konnte und für die kommenden Spiele darauf aufbauen kann.