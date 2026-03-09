Krimi bis zum Schluss bei Kreisoberliga-Derby vor Rekordkulisse

Die Bedeutung dieser Begegnung zeigte sich schon beim Blick auf die Tabelle: Der zweitplatzierte SV Rotation Aschersleben hatte am Sonntag den Spitzenreiter SC Seeland zu Gast. Noch dazu war es ein Derby. Das Gipfeltreffen der Kreisoberliga Salzlandkreis wurde den Erwartungen gerecht - und sorgte für eine Rekordkulisse.
367 Zuschauer vermeldeten die Gastgeber. Mehr hätten demnach noch nie eine Salzlandliga-Partie bei Rotation verfolgt. Es gab Stimmungsblöcke auf beiden Seiten, lautstarke Unterstützung und auch Pyrotechnik am Spielfeldrand.
Auf dem Kunstrasen lieferten sich die beiden Spitzenteams ein umkämpftes Duell. Im ersten Durchgang hatten die Hausherren die besseren Gelegenheiten durch Tony Erwin Schüler und Maximilian Sobbe. Auf der anderen Seite sorgte ein Freistoß von Julian Engler für Gefahr.
Nach dem Seitenwechsel ergriffen dann die Gäste mehr und mehr die Kontrolle. Doch immer wieder konnte Rotation-Schlussmann Denny Walter für seine Farben retten - bis zur letzten Aktion der Partie. In der fünften Minute der Nachspielzeit segelte ein weiter Einwurf in den Sechzehner hinein, im Getümmel fälschte ein Ascherslebener den Ball unglücklich ins eigene Netz ab. Sofort danach war Schluss.
Während die Mannen des SC Seeland mit ihren mitgereisten Fans den zweiten Derbysieg der Saison - das Hinspiel hatten sie mit 4:1 gewonnen - feierten und damit den Vorsprung an der Spitze auf neun Zähler ausbauten, waren die Gemüter bei Rotation getrübt. "Wir behalten den Kopf oben und gratulieren dem SC Seeland bereits jetzt zur Meisterschaft, denn dass sie diese noch aus der Hand geben, erscheint aktuell sehr unwahrscheinlich", schrieben die Ascherslebener auf ihren Social-Media-Kanälen.