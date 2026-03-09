Krimi bis zum Schluss bei Kreisoberliga-Derby vor Rekordkulisse

367 Zuschauer vermeldeten die Gastgeber. Mehr hätten demnach noch nie eine Salzlandliga-Partie bei Rotation verfolgt. Es gab Stimmungsblöcke auf beiden Seiten, lautstarke Unterstützung und auch Pyrotechnik am Spielfeldrand.

SC Seeland übernimmt in Hälfte zwei das Kommando

Auf dem Kunstrasen lieferten sich die beiden Spitzenteams ein umkämpftes Duell. Im ersten Durchgang hatten die Hausherren die besseren Gelegenheiten durch Tony Erwin Schüler und Maximilian Sobbe. Auf der anderen Seite sorgte ein Freistoß von Julian Engler für Gefahr.

Nach dem Seitenwechsel ergriffen dann die Gäste mehr und mehr die Kontrolle. Doch immer wieder konnte Rotation-Schlussmann Denny Walter für seine Farben retten - bis zur letzten Aktion der Partie. In der fünften Minute der Nachspielzeit segelte ein weiter Einwurf in den Sechzehner hinein, im Getümmel fälschte ein Ascherslebener den Ball unglücklich ins eigene Netz ab. Sofort danach war Schluss.