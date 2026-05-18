Krimi bis zum Schluss

Zum 20. Spieltag trat die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz I auswärts in Eschach an. In der 21. Minute traf Eva Pfau zum 0:1. Die Vorlage gab Melissa Eßlinger mit einem schönen Steckpass. Nur acht Minuten später konnte Isi Gschwind zum 0:2 erhöhen. Die Vorbereitung leistete hier ebenfalls Melissa Eßlinger. Die Gastgeberinnen antworteten mit einem schnellen Anschlusstor zum 2:1 durch Ramona Schmid. In der 36. Minute konnte Eva Pfau nochmal einen guten Schuss auf das gegnerische Tor bringen, der aber von der Torhüterin gehalten wurde. Nach dem Anpfiff zur 2. Halbzeit setzten die Kirchberger Damen die Gegner weiterhin gut unter Druck. Isi Gschwind brachte in der 51. Minute einen hohen Schuss Richtung Tor, der von der Torhüterin allerdings im letzten Moment pariert wurde. Nur zwei Minuten später erhöhten unsere Damen auf 1:3 durch Isi Gschwind. Die Gastgeberinnen gaben sich nicht geschlagen und verringerte den Abstand in der 82. Minute auf 2:3. Nur eine Minute später folgte der Ausgleich zum 3:3. Die beiden schnellen Tore gaben den Gegnern nochmal Auftrieb und so legten sie in der 88. Minute nochmal nach und erzielten den Führungstreffer zum 4:3. Das Spiel wurde für beide Seiten nochmal intensiv in der Schlussphase. Durch ein direktes Freistoßtor in letzter Minute (90.+3) durch Dimitra Pimenidis sicherte sich die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz I einen Punkt.