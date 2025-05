Krimi beim SV Grün-Weiß Bergfelde, SV 1919 Woltersdorf in Torlaune

FC 98 Hennigsdorf II – SpG Lichterfelde/Finow 0:7

Ein stürmischer Auftritt der Gäste ließ die Hausherren völlig chancenlos zurück. Alexander Targatz eröffnete in der 27. Minute, bevor Oliver Haase in der 52. das 0:2 nachlegte. Hannes Gerfried Badow (63.) und Dwayn Kaßner (65.) erhöhten binnen zwei Minuten auf 0:4. Haase traf erneut (79.), dann sorgten Tammes Ole Wolter (90.+1) und Florian Röhl (90.+2) für einen wahren Schlussspurt – ein überdeutlicher Sieg für Lichterfelde/Finow.

FSV Bernau II – FC Kremmen 1920 2:1

Kremmen führte durch Lennart Zschammer (44.) zur Pause, doch Bernau kämpfte sich mit viel Leidenschaft zurück. Stefan Schulz traf in der 62. zum Ausgleich – und in der 89. Minute ließ Laurence Lattner das Heimteam jubeln. Ein Last-Minute-Sieg, der für große Emotionen sorgte!

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SV Eintracht Bötzow 1:2

Jason-Luke Raschka brachte Leegebruch in der 36. Minute verdient in Führung, doch in der zweiten Hälfte drehte Bötzow auf. Ben Schulze glich in der 61. aus – und Peer Werner traf tief in der Nachspielzeit (90.+3) zum 1:2. Der Siegtreffer war ein echter Schock für die Heimelf.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – SV Glienicke/Nordbahn 2:0

Die Füchse dominierten mit kontrollierter Offensive. Enno Plath traf in der 30. Minute zum 1:0, Georg Alexander Dehne machte in der 58. alles klar. Glienicke fand keine Antwort – ein Heimsieg.

SV Grün-Weiß Bergfelde – SV Rüdnitz Lobetal 97 4:3

Ein echtes Torfestival! Paul Becker brachte Bergfelde in der 24. Minute in Führung, doch Rüdnitz glich durch Tobias Bauer (39.) aus. Niklas Kohl traf per Foulelfmeter zum 2:1 (51.), doch Dennis Ulbrich (64.) und erneut Bauer (69.) drehten das Spiel für die Gäste. Doch Bergfelde gab nicht auf – Niklas Kohl glich erneut aus, diesmal per Handelfmeter (73.) – und belohnte sich mit einem Doppelpack-Siegtreffer in der 88. Minute. Was für ein Krimi!

FSV Fortuna Britz 90 – FSV Basdorf 2:5

Basdorf stellte früh die Weichen auf Auswärtssieg: Simon Dächsel (18.) und Leon Justin Möschk per Elfmeter (31.) erhöhten auf 0:2. Zwar verkürzte Lukas Wehrmann in der 47. per Elfmeter, doch Thobis (51.), Kruggel (66.) und Küchler (73.) trafen eiskalt. Wehrmanns zweiter Treffer (78.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Löwenberger SV – SG Einheit Zepernick 1925 II 0:1

In einer engen Partie machte ein einziger Treffer den Unterschied: Sepp Kluge netzte kurz vor der Pause (45.) für Zepernick. Löwenberg versuchte alles, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

SG Grün-Weiß Bärenklau – SG Union 1919 Klosterfelde II 1:4

Die Gäste traten hochkonzentriert auf: Jean-Luca El Bani (38.) und Willi Berg (48.) stellten auf 0:2. Zwar brachte Niclas Winkler Bärenklau zurück (62.), doch erneut Berg verwandelte sicher vom Punkt (70.). In der Nachspielzeit setzte Reda Azouzoute Magrache den Schlusspunkt (90.+5). Klarer Erfolg für Klosterfelde.