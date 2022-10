Krimi beim FC Kosova - 3:2 für Solln durch Tischer kurz vor Abpfiff

Damit war Hälfte I aber noch nicht vorbei. Der Kosovare Memedi stellte sich nach einem Foul an dem starken Basti Jell als das „Opfer“ dar und wurde dafür mit einer zehnminütigen Zeitstrafe bedacht. Wegen einer eher harmlosen Äußerung in Richtung Memedi („was ist denn los mit Dir?“) zeigte der Schiri eine völlig übertriebene gelbe Karte für Basti Jell, dem hinsichtlich der möglichen späteren Konsequenzen bereits Übles schwante (45.+6).

Wegen einer längeren Behandlungspause nach Zusammenprall zweier Spieler der Heimelf gleich zu Anfang der Partie wurden am Ende der 1. Halbzeit etliche Minuten nachgespielt. Einen Freistoß wegen eines Fouls von Steger konnten die Gastgeber nicht verwerten (45.+2). Eine Attacke an Metzger brachte den Sollnern anschließend einen Freistoß ein. Zunächst entschärfte die kosovarische Abwehr sowohl den Freistoß von Falcan als auch dessen Eckball. Da lauerte jedoch Benni Minov im Hintergrund und traf per Nachschuss zum wichtigen 2:1-Anschlusstreffer vor der Pause (45.+4). Ein Treffer der Heimmannschaft wurde wegen Abseits aberkannt (45.+5).

Nachdem eine weitere Gelegenheit der Gäste misslungen war (Tischer ins Toraus vor Henrici/38.) sahen sich die Sollner einem Chancenfeuerwerk der Platzherren ausgesetzt. Mehrmals zeigte Keeper Greindl all sein Können (hält gegen Alasani vor Ademi/39.; Parade ins Toraus gegen Alasani/39.). Zum Glück konnte Memedi aus seinem Eckball nichts machen und traf nur das Außennetz. Kurz darauf klappte wie schon vorher bei Solln ein Zuspiel der Gastgeber nicht; der Ball landete im Toraus (41.). Durch einen ins Seitenaus verzogenen Abstoß von Keeper Greindl waren die Gastgeber in Ballbesitz gelangt und dann vors Tor gekommen. Die Sollner Abwehr brachte die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, und Verteidiger Morstein schaffte es nicht, ins Toraus zu klären, sondern traf ins eigene Netz, so dass der FC Kosova nunmehr mit 2:0 führte (41.). Mit zwei Paraden hintereinander sorgte der Sollner Torhüter dafür, dass die Heimmannschaft nicht endgültig davonzog (44./45.). Danach war Abwehrmann Morstein zur Stelle und klärte zwei Mal (45.).

Anlässlich einer der vielen seltsamen Schiedsrichterentscheidungen regte sich der Sollner Trainer auf und sah dafür Gelb. Die Gäste nutzten die Unzulänglichkeiten des Spielleiters weidlich aus. Einer der kosovarischen Spieler provozierte z.B. mit einem „Schwächeanfall“ in der Nähe von Benni Minov einen (folgenlosen) Freistoß (35.). Immerhin präsentierte Machl bald darauf dem Kosovaren Leonard Iseni wegen eines Fouls an Minov zu Recht Gelb (36.).

Noch keine halbe Stunde war gespielt, als die Sollner Hintermannschaft den Ball nicht unter Kontrolle bekam und Bonic davon profitierte – die Platzherren führen also mit 1:0 (26.). Eine schnelle Antwort der Gäste kam nicht zustande, denn nach Eckball von Minov bügelte die kosovarische Abwehr einen Schnitzer ihres Keepers aus, und den Nachschuss hielt dieser dann sicher (29.). Stürmer Henrici machte in der Defensive eine gute Figur gegen Alasani (30.), doch vorne vermasselte ihm Keeper Iseni die Tour (31.). Eine hundertprozentige Torchance vergab wenig später Tobi Steger, der den Ball zu hastig umging und das vom Keeper verlassene Tor verfehlte (33.). In einer etwas früheren Szene hatte Schiri Machl auf Zuruf fälschlicherweise Abseits gegen Steger gepfiffen (32.).

Bereits in der Anfangsphase hatten sich die Gäste eine Reihe von Chancen erspielt. Verteidiger Ramadan wehrte einen Freistoß von Maximilian Morstein ab (2.), Keeper Leondrit Iseni hatte an Tobi Stegers Ball gerade noch die Fingerspitzen, und Sebi Henrici verfehlte knapp den starken Freistoß von Jakob Berz (beides 4.). Auf der anderen Seite klärte Basti Jell einen Schuss von Alasani ins Toraus (6./Eckball ohne Folgen). Nach einer schönen Klärungsaktion brachte Kapitän Stefan Gerhard Stürmer Armando Tischer ins Spiel, aber dessen Ball ging ans Außennetz (14.). Dann setzte sich Basti Jell stark gegen Ademi durch, doch sein Ball geriet zu weit für Tobi Steger (15.).

Vier Siege in Folge hatten die Sollner Erste auf den ansehnlichen 4. Tabellenplatz gehievt. Die Resultate der Spiele vom Samstag und vom frühen Sonntagvormittag hatten das Bild allerdings vorübergehend etwas ungünstiger aussehen lassen. Unter diesen Umständen wünschten die Fans den Jungs für das Auswärtsspiel beim FC Kosova I natürlich einen weiteren Sieg, obgleich unterschwellig eine gewisse Skepsis mitschwang. Coach Blasenbreu musste nämlich auf etliche Akteure verzichten. Abgesehen von der Tatsache, dass wie immer ein gewisses Spielerkontingent an die dritte Mannschaft abgetreten wurde, fehlten unter anderem die Hassingers. Das bedeutete vor allem den Einsatz des jungne Fabian Greindl im Tor, aber auch eine Reihe von Positionsumstellungen war notwendig.

Die Hereinnahme des rechtzeitig wieder fitten Christian Wiemann für den angeschlagenen Jakob Berz und von Sebi Seidel für Simon Metzger sollte in der zweiten Halbzeit für mehr Stabilität in der Defensive sorgen. Allerdings trat schon sehr bald das Befürchtete ein: Basti Jell wurde wegen eines Fouls nun mit einer Zeitstrafe belegt (48.). Wegen einer Verletzung hätte Jell ohnehin nicht weiterspielen können; sein Ersatzmann Christian Gerhard musste aber den Ablauf der Zeitstrafe abwarten (er kam also erst in der 59. Minute aufs Feld).

Die Platzherren konnten zum Glück ihre Chancen nicht nutzen. Die Gäste hatten ihrerseits durchaus ebenfalls ihre Gelegenheiten. Ein mittiger Freistoß von Falcan wurde per Kopf abgewehrt (56.), und Henrici zog den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei (58.). Dann brannte es schon wieder im Sollner Strafraum, angefangen von einem Freistoß nach Foul von Falcan. Keeper Greindl „patschte“ zwei Mal auf den Ball, was zwar etwas komisch aussah, aber wenigstens teilweise Erfolg hatte: der Ball war im Toraus. Bei dem Nachschuss nach der folgenden Ecke half Henrici hinten mit aus; Solln hatte die Unterzahl überstanden.

Das gab den Gästen sichtlich Auftrieb. Plötzlich erspielten die Sollner sich Chance um Chance. Leider scheiterte Armando Tischer am Keeper und Tobi Steger sowie Denis Falcan an der Hintermannschaft der Gastgeber (60.). Auch Sebi Henrici fand in Keeper Iseni seinen Meister, und kurz darauf schoss er übers Tor (beides 62.). Bald darauf kam der frische Roman Hof für den ausgepowerten Henrici als letzter der fünf Einwechselspieler von der Bank (65.).

Nicht lange danach setzte der Unparteiische die Serie der Fehlentscheidungen fort. Der Kosova-Keeper überzeugte den Schiri davon, dass ihn der Sollner Stürmer Armando Tischer angegangen hatte; Machl zeigte Tischer Gelb; Gelb gab es aber auch für Iseni für das Verlangen einer Karte (67.). Komplett daneben lag Schiri Machl gleich darauf mit dem Platzverweis für den Sollner Trainer, als er dessen Anweisungen an einen seiner Spieler auf sich bezog. Blasenbreu blieb nichts anderes übrig als sich vom Spielgeschehen zu entfernen; der ausgewechselte Jakob Berz übernahm das Coaching an der Seitenlinie (68.). Während die gelbe Karte für Verteidiger Ramadan wegen Fouls an Tischer absolut in Ordnung ging (69.), lag der Schiri wenig später falsch mit seinem Freistoßpfiff für Kosova (71.) – zum Glück ohne Folgen für die Gäste.

Als netto noch eine Viertelstunde zu spielen war, durfte der engagierte, aber dieses Mal torlose Tobi Steger raus; Simon Metzger kam wieder (75.). Das Wichtigste war aber, dass die Defensive der Sollner hielt; unter anderem taten die Brüder Gerhard sowie Christian Wiemann mehrmals das Notwendige. Nur vorne wollte es immer noch nicht so richtig klappen. Einen Freistoß von Denis Falcan hielt Keeper Iseni (80.). Dieser zeigte danach überdeutlich auf, wes Geistes Kind er ist. Obwohl der aufgerückte Sollner Verteidiger Morstein sichtbar verletzt am Boden lag, führte er den Abstoß aus (82.). Dann schoss er den Vogel ab, als er Armando Tischer im Strafraum legte (85.). Niemand verstand, dass Schiri Machl nicht einmal Gelb zeigte (was auch noch zu wenig gewesen wäre). Der Elfmeter für Solln aber brachte Schwung ins Spiel der Gäste, denn Maxi Morstein glich mit sicherem Schuss zum 2:2 aus (86.). 3 Minuten später sprang ein Ball von Armando Tischer vom Innenpfosten ins Feld zurück.

Die Platzherren wollten sich mit dem Spielstand natürlich nicht abfinden und starteten ihre Attacken in kurzen Abständen. Gelb sahen Bonic (87.) und Vojkovic (89.); zudem wurde Ademi für 10 Minuten rausgestellt, weil er Keeper Greindl angegangen hatte (90.+3). Allerdings hatten die kosovarischen Offensivleute nicht die Qualität, noch weitere Tore zu schießen (Tougan weit daneben/90.; mittiger Freistoß in Mauer/90.+4; Offensivfoul an Morstein/90.+4). Die Gästefans gaben sich schon mit dem Remis in einem so schwierigen Spiel zufrieden und nahmen die Aberkennung des Treffers von Stefan Gerhard hin (90.+5).

Wegen zahlreicher Unterbrechungen lief die Partie immer noch. Nach Foul an dem eifrigen Tischer sah der zur Halbzeit eingewechselte Tougan die letzte Karte in diesem Spiel; leider verpasste Metzger den von Tischer getretenen Freistoß (90.+7). Kurz darauf war Metzger jedoch entscheidend an einer Balleroberung beteiligt und schickte Denis Falcan los, der wiederum blitzsauber für Armando Tischer vorlegte. Was kaum einer mehr erwartet hatte, schafften die Sollner Jungs mit Tischers Hilfe sage und schreibe in der 8. Minute der Nachspielzeit, denn sie drehten das Spiel und nahmen mit dem Tor zum 2:3 die drei Punkte mit nach Hause. Für den Torschützen zählte der Treffer freilich doppelt und dreifach…

In der Tabelle steht Solln jetzt mit 16 Punkten auf Platz 3. Ein Blick auf die Rangliste zeigt zudem, dass Lokalrivale und Mitaufsteiger FC Fürstenried nach einem Unentschieden mit 2 Punkten weniger seit langem wieder einmal hinter den Sollnern steht. Für das kommende Heimspiel gegen Milbertshofen müsste all dies Motivation genug sein und zusätzlich vielleicht auch noch den einen oder anderen Fan mehr aus dem Haus locken.