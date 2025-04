Krimi an der Züllichauer - Kellerduell bei Berolina Mitte

Spannung pur in Berlin: Blau-Weiß 90 auf Aufstiegskurs, am Tabellenende wird es immer enger. Während die Mariendorfer den direkten Aufstieg fest im Blick haben, bleibt das Rennen um Platz zwei (Hermsdorf oder Südwest) völlig offen – und auch der Abstiegskampf verspricht Dramatik. Drei Teams haben 19 Punkte. Der 23. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 bringt Duelle mit richtungsweisendem Charakter

Ein echtes Kellerduell für Novi Pazar, die mit 15 Punkten weiterhin Schlusslicht der Liga sind. Das 2:2 gegen Berolina am letzten Spieltag reicht nicht um Anschluss zu halten. Trainer Mario Jurcevic muss auf Martin Kascha (7 Tore, 5 Assists) setzen, um die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Hürtürkel (Platz 5), trainiert von Abdüssamed Demirel, verlor zuletzt 0:2 gegen Marienfelde. Besonders Kubilay Yilmaz (8 Tore, 6 Assists) wird gegen tiefstehende Gegner gefragt sein. Im Hinspiel behielt Hürtürkel mit 3:1 die Oberhand.

Topspiel an der Züllichauer Straße. Fast auf Augenhöhe! Der Vierte empfängt den Dritten – beide (vor allen Dingen Südwest) mit Aufstiegshoffnungen. Die Berliner Amateure unter Edgar Döring spielen mit breiter Brust, nach dem 3:0 gegen SW Neukölln. Leopold Bussmann (11 Tore) und Ben Kozak (7 Tore, 5 Assists) bilden ein torgefährliches Duo. Südwest, mit Marco Passeckel an der Seitenlinie, unterlag zuletzt 2:4 gegen Hermsdorf, bleibt aber mit 46 Punkten ein direkter Aufstiegskandidat. J. Weiß (9 Tore), Chafra (9 Tore) und Rumler (7 Tore) sind die Schlüsselspieler. Das Hinspiel ging mit 3:1 an SSC Südwest – Revanche ist angesagt?

In Friedenau treffen zwei Teams aufeinander, für die der Blick noch in beide Richtungen gehen kann. Trainer Thomas Plohmanns Elf verlor zuletzt knapp mit 3:4 in Wittenau. Mit 25 Punkten steht man auf Rang zehn, ist aber noch nicht ganz gesichert. Kladow, unter Sercan Kara, gewann überraschend mit 2:1 bei Hansa 07 und steht punktgleich mit Berolina auf Rang 13. Nico Barlot (6 Tore) ist der Mann für die wichtigen Treffer. Das Hinspiel entschied Friedenau mit 4:2 für sich – ein Ergebnis, das man gerne wiederholen würde.

