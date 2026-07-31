Krimi am Sauberg

Die Gäste aus Geisling erwischten den besseren Start. Bereits in der 4. Minute zog Heigl nach einem Einwurf von Weigel ab, verfehlte das Tor jedoch deutlich. Drei Minuten später versuchten es die beiden erneut, doch auch diesmal ging der Abschluss über das Gehäuse.

Am zweiten Spieltag der Kreisklasse empfing der FC Thalmassing II den TV Geisling. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen Illkofen wollten die Roosters unbedingt die ersten Punkte der neuen Saison einfahren. Personell konnte Besenhard und Faltermeier nahezu aus dem Vollen schöpfen. Unterstützung gab es von Ludi und Andy Hofer, während Nöllgen, Martinez und Zeitler nicht zur Verfügung standen.

Nur eine Minute später meldete sich auch der FCT offensiv an. Sebastian Stock setzte einen Abschluss knapp über das Tor, ehe wenig später die Führung fiel. Florian Wittl eroberte den Ball im Pressing und spielte zu Ludi Hofer, der aus rund 16 Metern abzog und den Ball sehenswert neben den Pfosten zur 1:0-Führung setzte.

In der 11. Minute musste Thalmassings Schlussmann Matthias Wittenzellner erstmals entscheidend eingreifen. Nach einer Hereingabe von Eindorfer tauchte Wasserburger frei vor ihm auf, doch der Keeper reagierte glänzend und verhinderte den Rückstand.

Geisling antwortete prompt. Zunächst faustete Wittenzellner einen gefährlichen Freistoß aus der Gefahrenzone, doch nur Augenblicke später fiel der Ausgleich. Nach einem langen Ball konnte Rüscherl zunächst noch klären, der Abpraller landete jedoch vor den Füßen von Grünwald, der sehenswert aus der Distanz traf.

Die Gäste blieben gefährlich und kamen in der Folge zu weiteren Möglichkeiten, während Thalmassing zunehmend besser ins Spiel fand. In der 30. Minute gingen die Roosters erneut in Führung. Nach einem Einwurf von Dominik Langner legte Ludi Hofer auf Florian Wittl ab. Dessen Schuss parierte Geislings Keeper Hampel zunächst stark, gegen den Kopfball-Nachschuss von Jojo Zelzer war er jedoch machtlos.

Nur sieben Minuten später baute Thalmassing den Vorsprung weiter aus. Florian Eisenhut setzte sich mit einer starken Einzelaktion im Strafraum durch und wurde regelwidrig gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ludi Hofer sicher zum 3:1.

Kurz vor der Pause bot sich sogar noch die Chance auf den vierten Treffer. Nach einem Ballgewinn von Julian Teichert im Mittelfeld spielte Andy Hofer Florian Wittl frei, dessen Abschluss Hampel jedoch stark entschärfte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Thalmassing am Drücker. Andreas Hofer scheiterte zunächst aus der Drehung am glänzend reagierenden Gästetorwart. Wenig später köpfte Wittl nach einer Flanke von Zelzer zu zentral, ehe er in der 59. Minute frei vor Hampel erneut seinen Meister fand.

In der 60. Minute bekam Thalmassing den zweiten Elfmeter zugesprochen. Wieder Foul an Eisenhut, wieder trat Ludi Hofer an und verwandelte souverän zum 4:1.

Wer nun dachte, die Partie sei entschieden, wurde eines Besseren belehrt. Geisling verkürzte in der 75. Minute nach einer Ecke durch einen Kopfball von Weigel auf 4:2. Zwar vergab Thalmassing in der Folge weitere gute Chancen – unter anderem traf Lucas Wiedemann nur die Latte –, doch die Gäste blieben im Spiel.

Sechs Minuten vor Schluss schlug ein Distanzschuss von Zimmermann aus rund 25 Metern hinter Wittenzellner zum 4:3 ein. Nur drei Minuten später spielte Geisling einen schnellen Angriff über Weigel sauber zu Ende und glich tatsächlich durch Heigl zum 4:4 aus.

Die Antwort der Roosters ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 89. Minute steckte Ludi Hofer den Ball perfekt auf Andy Hofer durch, der den Ball am herausstürmenden Hampel vorbei zum viel umjubelten 5:4-Siegtreffer einschob.

Kurz darauf beendete der Schiedsrichter eine turbulente Partie.

Erinnerungen wurden wach, als man vor langer Zeit ein 1:5 in Geisling aus der Hand gab. Dieser Fluch scheint nun besiegt.

Der FC Thalmassing II feierte mit einem spektakulären 5:4-Erfolg die ersten Punkte der neuen Saison. Nach einer zwischenzeitlichen Drei-Tore-Führung wurde es durch die starke Aufholjagd der Gäste zwar noch einmal unnötig spannend, doch die Roosters bewiesen Moral und schlugen kurz vor Schluss zurück. Am kommenden Spieltag wartet auswärts der FC Labertal 05.