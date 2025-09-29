Krieschows Reserve bleibt nach 3:0-Erfolg weiter ungeschlagen

Der VfB Krieschow II hat seine Erfolgsserie in der Landesliga Süd fortgesetzt. Gegen den VfB Trebbin siegte die Mannschaft von Trainer Thomas Schmidt mit 3:0 und bleibt damit weiterhin ohne Niederlage.

Die Gäste aus Trebbin begannen mutig und hatten die erste große Gelegenheit zur Führung, vergaben diese aber freistehend. Krieschow übernahm danach zunehmend die Kontrolle und belohnte sich kurz vor der Pause: Aaron Stephan köpfte nach einer Ecke von Maximilian Kummer zur Führung ein (40.).

Auch im zweiten Durchgang behielten die Gastgeber die Oberhand. Nachdem zunächst Chancen liegen gelassen wurden, erhöhte Tim Richter in der 71. Minute nach Vorlage von Eddy Gutar auf 2:0. In der Schlussminute traf Richter erneut, diesmal nach einer schönen Vorarbeit von Gutar per Außenrist zum Endstand.

Trebbin hielt phasenweise gut dagegen, fand aber kein Mittel, die kompakte Defensive der Hausherren entscheidend zu überwinden.

Mit nun vier Siegen aus fünf Spielen bleibt Krieschow II oben dran und reist am kommenden Wochenende zum FV Erkner. Dort erwartet die Mannschaft allerdings ein Gegner, der nach schwachem Start zuletzt an Stabilität gewonnen hat.