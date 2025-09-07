Krieschow zieht nach 2:1 in Miersdorf ins Achtelfinale ein Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Brandenburgliga Landespokal BRB Krieschow Miersdorf

Der VfB Krieschow hat in der zweiten Runde des FLB-Landespokals seine Pflicht erfüllt und beim Brandenburgliga-Aufsteiger Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 2:1 (1:1) gewonnen. Damit stehen die 1921er im Achtelfinale des Wettbewerbs.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste. Nach einem missglückten Aufbau nutzte Miersdorf die erste Möglichkeit eiskalt: Nick Ebert traf in der 5. Minute zur frühen Führung. Der VfB brauchte jedoch nicht lange, um zu antworten. Bereits in der 8. Minute setzte sich Leo Felgenträger auf dem Flügel durch, zog nach innen und schloss ins lange Eck zum 1:1 ab. Von diesem Moment an übernahm Krieschow die Kontrolle. Die Mannschaft von Trainer Robert Koch drängte die Hausherren tief in die eigene Hälfte und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. Mehrfach tauchte der VfB gefährlich vor dem Tor auf, scheiterte aber entweder am Aluminium oder am stark aufgelegten Eintracht-Keeper Manuel Mücke, der seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel hielt. So blieb es zur Pause trotz deutlicher Feldüberlegenheit beim Unentschieden.