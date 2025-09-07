Krieschow zieht nach 2:1 in Miersdorf ins Achtelfinale ein

Der VfB Krieschow hat in der zweiten Runde des FLB-Landespokals seine Pflicht erfüllt und beim Brandenburgliga-Aufsteiger Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 2:1 (1:1) gewonnen. Damit stehen die 1921er im Achtelfinale des Wettbewerbs.
Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste. Nach einem missglückten Aufbau nutzte Miersdorf die erste Möglichkeit eiskalt: Nick Ebert traf in der 5. Minute zur frühen Führung. Der VfB brauchte jedoch nicht lange, um zu antworten. Bereits in der 8. Minute setzte sich Leo Felgenträger auf dem Flügel durch, zog nach innen und schloss ins lange Eck zum 1:1 ab.
Von diesem Moment an übernahm Krieschow die Kontrolle. Die Mannschaft von Trainer Robert Koch drängte die Hausherren tief in die eigene Hälfte und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. Mehrfach tauchte der VfB gefährlich vor dem Tor auf, scheiterte aber entweder am Aluminium oder am stark aufgelegten Eintracht-Keeper Manuel Mücke, der seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel hielt. So blieb es zur Pause trotz deutlicher Feldüberlegenheit beim Unentschieden.
Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann die verdiente Führung für die Gäste. Eine präzise Flanke von Paul Pahlow fand Kapitän Andy Hebler, der per Kopf in der 49. Minute das 2:1 erzielte. In der Folge blieb Krieschow am Drücker, ließ Ball und Gegner laufen und kam zu weiteren hochkarätigen Möglichkeiten. Allein fünfmal verhinderte das Aluminium einen höheren Spielstand.
Miersdorf hatte im zweiten Durchgang kaum noch Entlastung, zumal die Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte in der 72. Minute in Unterzahl weiterspielen mussten. Trotz dieser klaren Verhältnisse blieb es spannend, weil der VfB den Deckel nicht draufmachen konnte. Eintracht versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Tor von Sebastian Mellack, der lediglich bei einem Freistoß und einer Strafraumszene ernsthaft eingreifen musste.
Am Ende stand ein hochverdienter Sieg für den Oberligisten, der das Achtelfinalticket souverän löste. Trainer Robert Koch zeigte sich zufrieden, mahnte aber auch an, die Chancen konsequenter zu nutzen.