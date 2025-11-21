Krieschow will gegen Grimma den Heimfluch brechen

Am 13. Spieltag der Oberliga Süd empfängt der VfB Krieschow am Samstag (13:30 Uhr) den FC Grimma. Beide Mannschaften bewegen sich aktuell im unteren Tabellenmittelfeld und stehen damit unter Druck, um sich Luft im engen Tabellenfeld zu verschaffen. Krieschow wartet seit mehreren Wochen auf einen Heimsieg und hat aus sechs Heimspielen lediglich fünf Punkte geholt. Grimma dagegen sammelte einen Großteil seiner bisherigen Zähler in Auswärtspartien und erwies sich dort mehrfach als unangenehmer Gegner.

Die Gastgeber sehen sich trotz Ergebniskrise keinesfalls chancenlos. Trainer Robert Koch – der aufgrund einer Sperre diesmal nicht an der Seitenlinie stehen wird – betont die Bedeutung einer stabileren Defensivleistung und verweist darauf, wie oft frühe Gegentore den eigenen Matchplan zuletzt zerstörten. Positiv bewertet wird im Krieschower Lager vor allem, dass mehrere Langzeitverletzte nach und nach in den Trainingsbetrieb zurückkehren und der Kader dadurch breiter wird.

Der FC Grimma reist mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen an. Auswärts holte das Team bereits einen Punkt beim RSV Eintracht Stahnsdorf und einen Auswärtssieg in Halberstadt – zwei Gegner aus der Spitzengruppe. Besonders im Umschaltspiel gilt der FCG als gefährlich und abschlussstark.

Beide Teams haben in dieser Saison noch mit Konstanzproblemen zu kämpfen, weshalb ein enges und taktisch geprägtes Spiel zu erwarten ist. Krieschow wird versuchen, die Heimmisere zu beenden, während Grimma die Chance wittert, seine Auswärtsstärke zu bestätigen.

Ein ausführliches Interview mit Krieschows Trainer Robert Koch zum Personalstand, zur aktuellen Situation und zur Bedeutung des Spiels steht auf dem YouTube-Kanal des VfB Krieschow bereit.