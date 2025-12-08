Krieschow setzt Ausrufezeichen – deutlicher Heimsieg gegen Stendal

Der VfB Krieschow hat am 15. Spieltag der Oberliga Süd einen klaren 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Lok Stendal gefeiert und damit den positiven Trend der vergangenen Wochen fortgesetzt. Die Partie bot vor 186 Zuschauern zahlreiche Zweikampfszenen, frühe Tore sowie zwei Platzverweise.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Bereits in der 4. Minute nutzte Jannis Fuchs seinen gewonnenen Flügellauf zum 1:0, ehe Andy Hebler in der 14. Minute eine Hereingabe von Tobias Gerstmann zum 2:0 verwertete. Stendal reagierte offensiver und kam nach einem Abwehrfehler in der 23. Minute durch Witte zum Anschlusstreffer. Kurz darauf sah Stendals Schleicher wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte. Noch vor der Pause musste jedoch auch Krieschows Gerstmann nach Gelb-Rot vom Feld.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zunächst ausgeglichen. Ein Standard brachte die Vorentscheidung: Hebler erhöhte in der 58. Minute per Kopf nach einem Eckball auf 3:1. Krieschow besaß in der Folge mehrere gute Gelegenheiten, scheiterte aber mehrfach am gut reagierenden Stendaler Torhüter Poser. Erst in der 81. Minute sorgte Pereira Rodrigues nach einem Steilpass für den 4:1-Endstand.

Stendals Trainer Jörn Schulz sprach im Anschluss von einem verdienten Krieschower Erfolg, bemängelte aber die zweite Halbzeit seines Teams. Interims-Coach Robert Koch zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden, hob die verbesserte defensive Stabilität und das Spiel mit dem Ball hervor.