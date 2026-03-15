Krieschow schlägt Rudolstadt knapp – Hebler trifft früh

Der VfB 1921 Krieschow hat am 21. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den FC Einheit Rudolstadt eingefahren. Vor 243 Zuschauern im Sportpark Krieschow erzielte Andy Hebler bereits in der Anfangsphase den entscheidenden Treffer.

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen und übernahmen schnell die Kontrolle im Mittelfeld. Rudolstadt konzentrierte sich vor allem auf die Defensive und versuchte über vereinzelte Konter für Entlastung zu sorgen. Die Krieschower kamen zu mehreren Abschlusssituationen und gingen schließlich in Führung: Nach einer scharfen Hereingabe von Migu Rodrigues behielt Andy Hebler im Strafraum den Überblick und traf zum 1:0.

Auch in der Folge blieb Krieschow spielbestimmend, ohne jedoch frühzeitig für die Vorentscheidung zu sorgen. Rudolstadt verteidigte kompakt und ließ nur wenige klare Chancen zu.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft und phasenweise zerfahren. Krieschow hatte weiterhin mehr Ballbesitz, während die Gäste versuchten, über Standardsituationen und lange Bälle zum Ausgleich zu kommen. Die beste Möglichkeit der Thüringer vereitelte VfB-Torhüter Fritz Pflug mit einer starken Parade bei einem gefährlichen Freistoß.

In der Schlussphase sah Rudolstadts Frackowiak nach einer Notbremse die Rote Karte (77.). Kurz darauf wurde die Partie von einer Verletzung überschattet: Der eingewechselte Aaron Stephan musste nach einem Sturz mit einer Armverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Krieschow kam in der Nachspielzeit noch zu weiteren Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. Am Ende blieb es beim knappen, aber insgesamt verdienten 1:0-Heimsieg der Gastgeber.

Für den VfB bedeutet der Erfolg einen wichtigen Schritt nach zuvor zwei Niederlagen zum Start in die zweite Saisonhälfte.