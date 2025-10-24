Krieschow reist zum Tabellenzweiten nach Halberstadt

Am Sonntag (26.10., 14:00 Uhr) steht für den VfB 1921 Krieschow das nächste Spitzenspiel der Oberliga Süd auf dem Programm. Die Mannschaft von Cheftrainer Robert Koch gastiert beim Tabellenzweiten VfB Germania Halberstadt, der nach seinem Regionalliga-Abstieg wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat.

Die Gastgeber aus dem Harz präsentieren sich nach zwei Übergangsjahren wieder als echtes Spitzenteam. Unter Trainer Manuel Rost blieb Halberstadt in den letzten sieben Pflichtspielen ungeschlagen und erreichte zudem das Viertelfinale im Landespokal Sachsen-Anhalt. Besonders auffällig: Während die Germanen in der Fremde bislang souverän auftreten, ließen sie zuhause mehrfach Punkte liegen – unter anderem bei der 0:1-Niederlage gegen Grimma und beim 2:2 im Derby gegen Wernigerode.

Auch die Krieschower haben in den vergangenen Wochen mehrfach bewiesen, dass sie sich vor keiner Topmannschaft verstecken müssen. Zuletzt zeigte das Team beim spektakulären 3:3 gegen den VfL Halle Moral und drehte einen 0:3-Rückstand noch in ein Remis. Co-Trainer Philipp Knapczyk zieht daraus Zuversicht:

„Wir haben eine gründliche Analyse vorgenommen, mussten Fehler ansprechen, konnten aber auch viel Positives erkennen. Die Mannschaft hat Charakter bewiesen und spielerisch den nächsten Schritt gemacht. Wenn wir uns auf uns konzentrieren und konzentriert bleiben, mache ich mir keine Sorgen.“

Personell kann der VfB fast aus dem Vollen schöpfen. Luca Grimm sitzt in Halberstadt letztmals seine Sperre ab, während Tobias Gerstmann und Bastian Dreßler wieder ins Aufgebot zurückkehren. Auch bei den Langzeitverletzten Janis Fuchs, Fritz Pflug und Vincent Grobstich gibt es Fortschritte.

Das Duell verspricht Hochspannung, denn beide Mannschaften zählen aktuell zu den spielstärksten Teams der Liga. Für Krieschow bietet sich die Chance, mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Tabellenspitze wieder herzustellen.