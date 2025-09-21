Krieschow mit klarer Vorstellung in Rudolstadt (mit Video)

Der VfB 1921 Krieschow hat am 6. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Beim FC Einheit Rudolstadt setzten sich die Lausitzer mit 3:0 durch und bestätigten damit ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel.

Die Überlegenheit des VfB spiegelte sich auch in einer Serie von Ecken wider, die immer wieder Gefahr brachten. Kurz vor der Pause fiel dann folgerichtig das 0:1: Colin Raak nutzte eine Hereingabe und köpfte in der zweiten Minute der Nachspielzeit zur Führung ein.

Schon in der Anfangsphase machten die Gäste deutlich, dass sie die Punkte unbedingt mitnehmen wollten. Rudolstadts Torhüter Max Bresemann stand mehrfach im Mittelpunkt, als er Chancen von Raak, Grimm und Felgenträger entschärfen musste. Die Hausherren versuchten, über schnelle Gegenstöße für Entlastung zu sorgen, doch bis auf einen Angriff nach zehn Minuten kam wenig Zwingendes zustande.

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild. Rudolstadt startete zwar engagiert, kam auch durch Starke und Schlegel zu Abschlüssen, doch die Defensive der Gäste blieb stabil. Auf der anderen Seite nutzte Krieschow seine Standardstärke: Nach einem Eckball stand Philipp Knechtel im Strafraum goldrichtig und nickte zum 0:2 ein (55.).

In der Folge spielte Krieschow die Partie kontrolliert herunter. Rudolstadt zeigte Moral und hatte durch den eingewechselten Riemer noch eine gute Kopfballmöglichkeit, konnte den Favoriten aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen. Den Schlusspunkt setzte der junge Toby Michalski, der nach einem Sololauf über die rechte Seite den Ball platziert ins lange Eck schob und für den 0:3-Endstand sorgte (87.).

Beide Trainer waren sich nach Abpfiff einig, dass der Sieg für die Gäste verdient war. VfB-Coach Robert Koch lobte vor allem das Defensivverhalten und die Dominanz seiner Mannschaft, während Rudolstadts Trainer Holger Jähnisch die Überlegenheit des Gegners in allen Belangen anerkannte.