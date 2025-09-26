Krieschow erwartet Spitzenreiter Freital – Doppelspieltag im Sportpark

Am kommenden Samstag steht im Sportpark Krieschow ein echter Fußballtag auf dem Programm. Ab 14:00 Uhr empfängt der VfB 1921 Krieschow im Rahmen des 7. Spieltags der NOFV-Oberliga Süd den aktuellen Tabellenführer SC Freital. Im Anschluss (16:00 Uhr) folgt die Landesliga-Partie der zweiten Mannschaft gegen den VfB Trebbin.

Mit dem SC Freital reist eine Mannschaft an, die in dieser Saison bisher eindrucksvoll aufgetreten ist. Vier Siege ohne Gegentor in Serie hievten die Rand-Dresdner an die Spitze der Tabelle. Auffällig ist dabei die Stabilität in der Defensive: Nach sechs Spielen stehen erst drei Gegentreffer zu Buche. Vorne überzeugte die Offensive zuletzt mit einem 5:0-Erfolg in Wernigerode und einem klaren 3:0 gegen Sandersdorf.

Für die Gastgeber wird es nach dem klaren 3:0-Auswärtssieg in Rudolstadt darum gehen, den eigenen Aufwärtstrend zu bestätigen und vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen. Trainer Robert Koch zeigte sich nach dem Erfolg in Thüringen zufrieden mit der Entwicklung seines Teams, mahnte aber auch an, dass die Leistungen in den bisherigen Heimspielen noch nicht auf dem gewünschten Niveau lagen.

Krieschow und Freital sind sich in den vergangenen Jahren mehrfach begegnet – stets enge und umkämpfte Duelle, bei denen es für den VfB selten einfach war, zu Punkten zu kommen. Trainer Koch kennt die taktische Flexibilität seines Gegenübers Christopher Beck: „Freital hat bereits verschiedene Spielsysteme ausprobiert. Wir müssen darauf vorbereitet sein, im Spiel die richtigen Lösungen zu finden.“

Personell wird es bei Krieschow voraussichtlich nur kleinere Änderungen im Vergleich zur Vorwoche geben. Einige Spieler fehlen angeschlagen, andere unterstützen die Reserve, die parallel einen dünn besetzten Kader zu bewältigen hat.

Landesliga: VfB II gegen Trebbin

Direkt im Anschluss an das Oberliga-Duell bekommt es die zweite Mannschaft des VfB mit einem Gegner zu tun, der im Sportpark Neuland betritt: Der VfB Trebbin. Die Gäste wechselten vor dieser Saison von der Landesliga Nord in die Südstaffel und sind nach fünf Spieltagen noch ohne Sieg (drei Niederlagen, zwei Remis). Auffällig ist dabei die Offensive, die regelmäßig Tore beisteuert, während die Defensive noch nicht die nötige Stabilität gefunden hat.

Die Krieschower Reserve ist mit drei Siegen und einem Unentschieden sehr ordentlich gestartet und will die Favoritenrolle nutzen. Um die Punkte im eigenen Stadion zu behalten, wird allerdings volle Konzentration gefordert sein – gerade weil Trebbin trotz der Ergebnisse gezeigt hat, dass sie jederzeit in der Lage sind, Treffer zu erzielen.

Fazit

Der Samstag verspricht für die Zuschauer im Sportpark Krieschow einen spannenden Doppelspieltag mit zwei interessanten Begegnungen. Besonders das Oberliga-Duell mit Spitzenreiter SC Freital dürfte ein echter Prüfstein für den VfB werden, der seinen positiven Lauf bestätigen und den Anschluss zur Spitzengruppe halten möchte.