Krieschow düpiert den Spitzenreiter – Spannung im Aufstiegskampf

– Foto: Alexander Grimm

Mit dem heutigen Abschluss des 27. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd ist das Rennen um die vorderen Plätze wieder spürbar enger geworden. Während der Ligaprimus auswärts Federn lassen musste, boten die Stadien der Region hochemotionale Duelle, in denen besonders die Heimmannschaften mit großer Leidenschaft um jeden Zentimeter Boden kämpften und die Statik der Tabelle sowohl an der Spitze als auch im Keller veränderten.

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Der VfB 1921 Krieschow und die SG Union Sandersdorf trafen aufeinander. In einer kampfbetonten Begegnung gelang den Gästen der erste emotionale Durchbruch: Kai Wonneberger markierte in der 34. Minute das Tor zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich. Es war schließlich der Torjäger Andy Hebler, der in der 65. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte. --- Vor 445 Zuschauern lieferten sich der 1. FC Lok Stendal und der FSV Budissa Bautzen einen aufreibenden Schlagabtausch. Die Partie war geprägt von hoher Intensität, was in der 61. Minute zu einer harten Entscheidung führte: Toni Orosz sah aufseiten der Bautzener die Rote Karte. Trotz der Unterzahl gingen die Gäste spät in Führung, als Lukas Hanisch in der 83. Minute zum 0:1 traf. Die Antwort der Stendaler folgte jedoch prompt und sorgte für Jubel auf den Rängen: Philip Witte markierte in der 85. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. ---

Für den Aufstiegsaspiranten SC Freital verlief das Spiel gegen den VfL Halle 1896 überaus enttäuschend. Kurz vor dem Pausenpfiff versetzte Ludwig Bölke den Gastgebern einen Dämpfer, als er in der 43. Minute die 0:1-Führung für die Hallenser erzielte. Zwar keimte im Freitaler Lager neue Hoffnung auf, als Robin Fluß in der 51. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte, doch die Gäste schlugen unmittelbar zurück. Joel Marks erzielte in der 55. Minute den Siegtreffer zum 1:2. ---

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem Bischofswerdaer FV 08 eine kampfbetonte Partie, in der beide Mannschaften alles in die Waagschale warfen. Den ersten emotionalen Akzent setzten die Gäste: Luis Bürger markierte in der 16. Minute den Treffer zur 0:1-Führung für Bischofswerda. Die Hausherren zeigten jedoch eine bemerkenswerte Moral und kamen im zweiten Durchgang zurück in die Begegnung. Den Ausgleich zum 1:1 erzielte Benjamin Crouse St. Louis in der 63. Minute. In einer spannungsgeladenen Schlussphase war es schließlich Gino Dörnte, der in der 81. Minute den vielumjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand beisteuerte. ---

Das Derby zwischen dem VFC Plauen und dem VfB Auerbach 1906 lockte 1920 Zuschauer in das Stadion und bot eine Atmosphäre, die der Bedeutung dieses traditionsreichen Duells vollauf gerecht wurde. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, fielen die Treffer nach dem Seitenwechsel in rascher Folge. Den Auftakt machte Eric Tavares Ganime Bastos, der in der 49. Minute die 1:0-Führung für den VFC erzielte. Nur eine Minute später, in der 50. Minute, baute Tyron Profis die Führung auf 2:0 aus. Die Gäste aus Auerbach bewiesen jedoch Kampfgeist und verkürzten durch den Treffer von Charlie Spranger in der 55. Minute auf 2:1. In der hitzigen Nachspielzeit sorgte schließlich Valentino Schubert in der 90.+2 Minute mit dem Tor zum 3:1-Endstand für die endgültige Entscheidung. ----

Vor 139 Zuschauern untermauerte der Aufsteiger VfB Empor Glauchau seine gefestigte Rolle im Mittelfeld. Gegen den 1. FC Lok Stendal zeigten sich die Hausherren effizient und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Die Torfolge eröffnete Domenic Knoll in der 37. Minute zum 1:0, woraufhin Marius Bernhardt noch vor dem Pausenpfiff in der 42. Minute auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Halbzeit blieb der Widerstand der Gäste weitgehend wirkungslos, und Philipp Sovago besiegelte in der 78. Minute mit dem Treffer zum 3:0 den Endstand. ---

Eine dramatische Begegnung erlebten die Fans beim 1. SC 1911 Heiligenstadt, der gegen den FSV Budissa Bautzen lange Zeit wie der Verlierer aussah. Die Gäste aus Sachsen dominierten zunächst und bauten eine komfortable Führung auf. Die Torfolge begann mit dem 0:1 durch David Rohlik in der 24. Minute. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Felix Hennig in der 45.+1 Minute auf 0:2, bevor Lukas Hanisch in der 58. Minute zum 0:3 traf. Doch Heiligenstadt bewies Moral und startete eine Aufholjagd: Denys Akhtyrskyi verkürzte in der 73. Minute auf 1:3, und nur wenig später keimte durch das 2:3 von Maciej Wolanski in der 76. Minute wieder Hoffnung auf. Am Ende rettete Bautzen den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

In einem zähen Ringen um wichtige Punkte gegen den Abstieg behielt die SG Union Sandersdorf gegen den FC Grimma das glücklichere Ende für sich. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften in einer von Taktik geprägten Partie. Erst in der Schlussphase brandete hochemotionaler Jubel bei den Gastgebern auf, als Oliver Mathurin Koto'O Djouokou in der 85. Minute den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg markierte. ---

Für eine Überraschung sorgte der VfB 1921 Krieschow, der den Tabellenführer RSV Eintracht 1949 in die Knie zwang. In einer intensiv geführten Partie hielten die Hausherren gegen den Favoriten leidenschaftlich dagegen. Den entscheidenden Moment des Spiels lieferte Torjäger Andy Hebler, der in der 65. Minute den Treffer zum 1:0 erzielte. Trotz wütender Angriffe der Eintracht in der Schlussphase blieb es beim Heimsieg für Krieschow. ---

Der FC Einheit Rudolstadt feierte einen enorm wichtigen Heimsieg gegen den favorisierten VfB Germania Halberstadt. In einer Begegnung, die von hoher Einsatzbereitschaft geprägt war, gelang den Gastgebern der entscheidende Durchbruch nach dem Seitenwechsel. Marwan Kponton erzielte in der 56. Minute den Treffer zum 1:0. In der Folge verteidigte Rudolstadt die Führung gegen die Angriffsbemühungen der Halberstädter.