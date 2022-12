Kriegt Köllner im Aufstiegskampf die Kurve? Die To-do-Liste für 1860 Startschuss in die Wintervorbereitung

Die elf besten Löwen – sofern fit und in Form – dürften automatisch auch zu den elf besten Spielern dieser Liga gehören. Hiller, Verlaat, Morgalla, Rieder, Lex, Vrenezi, Bär . . . – alles gehobenes Drittliga-Niveau, zum Teil mit Zweitligaerfahrung oder gar Erstligaperspektive. Ein Trainer, der aufsteigen will, muss in der Lage sein, aus so guten Einzelspielern eine ebenso gute Mannschaft zu formen. Dass das in den ersten 17 Spielen nur teilweise gelang, war dem Verletzungspech geschuldet (Bär, Lex, Steinhart), aber nicht nur. Automatismen auf dem Platz gingen schleichend verloren – und damit auch das Vertrauen in die eigene Stärke.

Der Gastgeber des örtlichen Fanclubs, Markus Weihrauch, 38, von den Burgstall-Löwen, kündigte Heimspiel-Atmosphäre für den Stargast der Weihnachtsfeier an. Mag Köllner bei Fans, die in Internetforen schreiben, kritisch gesehen werden – in seiner Heimat in Nordostbayern hatte er diesbezüglich nichts zu befürchten. „Bei uns gibt’s keine Debatte und keinen Zweifel. Wir stehen zum Trainer und finden, er macht einen super Job“, sagte der Vorstand der Gleißenberger Köllner-Fans im Vorfeld der Feier. Weihrauch sieht es so: „Kleine Hänger sind normal im Fußball. Man kann doch nicht immer alles auf den Trainer schieben, die Mannschaft gehört genauso dazu.“

Hätte man schon misstrauisch werden müssen, als die Löwen am ersten Spieltag beinahe eine 4:1-Führung in Dresden verspielten (Endstand 4:3)? Nicht unbedingt, wenn man die Wucht kennt, die die SG Dynamo zu Hause entfalten kann. Auf der anderen Seite: Kaum ein Team der 3. Liga kommt janusköpfiger daher als Köllners Löwen. Hui und pfui sind manchmal nur durch den Pausenpfiff getrennt. Sollbruchstellen, die sich ein Spitzenteam nicht zu lange leisten sollte. Köllner muss wieder Stabilität und Konstanz reinkriegen, wenn seine Löwen in der neuen alten Rolle als Jäger noch mal was reißen wollen.

Neue Serie starten!

Nimmt man die ersten 17 Spiele, fällt es sogar noch mehr auf, dass diese Löwen zwei Gesichter haben. Das gute Gesicht lachte bis Spieltag 9 von Platz zwei, punktgleich mit Sensationsaufsteiger Elversberg. Und das schlechte: Das kommt wie ein Abstiegskandidat daher, wenn man sich auf die Ergebnisse ab dem 10. Spieltag bezieht (Platz 15). Ob es nur an der Länderspiel- bzw. Wiesnpause lag, dass die Löwen den Aufstiegsfaden verloren haben? Wichtig wird sein, dass sich alle wieder an das gemeinsame Ziel erinnern – und am 14. Januar in Mannheim eine neue Serie starten.

Standards optimieren!

Ein gechipter Freistoß, ein Kopfball von Essens Bastians zum 1:1-Endstand – so simpel wie bitter endete die erste Saisonhälfte der Löwen, in der Standards kein Erfolgsfaktor waren. Sportchef Günther Gorenzel fiel frühzeitig auf, dass nicht alle Spieler bei der Sache sind, wenn ruhende Bälle in den Strafraum segeln. Umgekehrt müsste auch 1860 häufiger zuschlagen, wenn die eigenen Standardexperten zur Tat schreiten – wie beim 1:0 in Osnabrück. Ecke Steinhart, Kopfball Verlaat – kann man, wie beim letzten Auswärtssieg bewiesen, trainieren. (Uli Kellner)