Kriegt Detag gegen Kemnath die Kurve? – Stulln vs. Haselbach

Das nennt man wohl Traumstart: Vor dem 6. Spieltag in der Kreisliga West haben sich der TV Nabburg und der SV Haselbach noch keinen Punktverlust geleistet. Als Nächstes werden die zwei Siegesserien von der SG Silbersee und vom TSV Stulln auf den Prüfstand gestellt. Eröffnet wird der Spieltag mit dem heutigen Abendspiel TSV Nittenau gegen SC Katzdorf. Derweil forcieren die noch punktlosen Teams aus aus Diendorf (gegen Ettmannsdorf II) und Dürnsricht (gegen OVI-Teunz) die Trendwende.

Heute, 18:30 Uhr TSV Nittenau TSV Nittenau SC Katzdorf SC Katzdorf 18:30 live PUSH



Zum Auftakt des Spieltags empfängt der TSV Nittenau (12., 1) den SC Katzdorf (5., 10). Mit einem knappen Sieg gegen den SV Diendorf sicherte sich der SC zuletzt den Dreier, während sich der TSV beim SV Kemnath a.B. nicht durchsetzen konnte und somit leer ausging.







Bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (14., 0) ist am Samstag der FC OVI-Teunz (9., 5) zugegen. Der Gast musste zuletzt eine herbe Niederlage gegen den TV Nabburg einstecken, doch auch die DJK gab sich zuletzt gegen den 1. FC Schmidgaden knapp geschlagen.







Der SV Kemnath a.B. (6., 9) reist zum sechsten Spieltag zum TSV Detag Wernberg (10., 3). Während sich der TSV zuletzt beim SV Haselbach geschlagen geben musste, sicherten sich die Hausherren der Partie gegen den TSV Nittenau klar die Maximalausbeute.







Der 1. FC Schmidgaden (7., 9) ist an diesem Wochenende beim TSV Dieterskirchen (11., 3) gefordert. Die Gäste der Partie konnten sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:0 gegen die DJK Dürnsricht die Punkte sichern. Der TSV hingegen musste beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II eine Niederlage einstecken.





So., 24.08.2025, 15:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SG Silbersee 08 SG Silbersee 15:15 PUSH



Beim TV Nabburg (1., 15) gibt am Wochenende die SG Silbersee 08 (4., 10) ihr Stelldichein. Die SG konnte sich am vergangenen Spieltag mit 5:1 gegen den TSV Stulln behaupten, doch auch der TV Nabburg sicherte sich zuletzt die Maximalausbeute - mit einem klaren 6:0 beim FC OVI-Teunz. Somit steht der TV weiter verlustpunktfrei an der Spitze.





So., 24.08.2025, 15:15 Uhr TSV Stulln TSV Stulln SV Haselbach SV Haselbach 15:15 PUSH



Der TSV Stulln (8., 7) macht am Sonntag den Gastgeber für den SV Haselbach (2., 15). Die Gastgeber konnten sich zuletzt bei der SG Silbersee 08 nicht durchsetzen und kassierten eine klare Niederlage. Die top gestarteten Gäste hingegen lieferten den fünften Sieg in Folge ab, zuletzt gegen den TSV Detag Wernberg.







Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 11) tritt am sechsten Spieltag beim SV Diendorf (13., 0) an. Die Hausherren der kommenden Partie konnten sich zuletzt beim SC Katzdorf keine Punkte einholen, die Gäste dafür auf heimischem Terrain gegen den TSV Dieterskirchen mit einem klaren Heimsieg.