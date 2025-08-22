 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Der SV Diendorf (in Weiß) hofft im Heimspiel gegen Ettmannsdorf auf die ersten Saisonpunkte.
Der SV Diendorf (in Weiß) hofft im Heimspiel gegen Ettmannsdorf auf die ersten Saisonpunkte. – Foto: Hubert Schmid

Kriegt Detag gegen Kemnath die Kurve? – Stulln vs. Haselbach

6. Spieltag: Spitzenreiter Nabburg will seinen Lauf gegen die SG Silbersee fortsetzen +++ Fehlstarter Diendorf empfängt Ettmannsdorfer Reserve

Das nennt man wohl Traumstart: Vor dem 6. Spieltag in der Kreisliga West haben sich der TV Nabburg und der SV Haselbach noch keinen Punktverlust geleistet. Als Nächstes werden die zwei Siegesserien von der SG Silbersee und vom TSV Stulln auf den Prüfstand gestellt. Eröffnet wird der Spieltag mit dem heutigen Abendspiel TSV Nittenau gegen SC Katzdorf. Derweil forcieren die noch punktlosen Teams aus aus Diendorf (gegen Ettmannsdorf II) und Dürnsricht (gegen OVI-Teunz) die Trendwende.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
18:30live

Zum Auftakt des Spieltags empfängt der TSV Nittenau (12., 1) den SC Katzdorf (5., 10). Mit einem knappen Sieg gegen den SV Diendorf sicherte sich der SC zuletzt den Dreier, während sich der TSV beim SV Kemnath a.B. nicht durchsetzen konnte und somit leer ausging.

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
16:00

Bei der DJK Dürnsricht-Wolfring (14., 0) ist am Samstag der FC OVI-Teunz (9., 5) zugegen. Der Gast musste zuletzt eine herbe Niederlage gegen den TV Nabburg einstecken, doch auch die DJK gab sich zuletzt gegen den 1. FC Schmidgaden knapp geschlagen.

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
18:00

Der SV Kemnath a.B. (6., 9) reist zum sechsten Spieltag zum TSV Detag Wernberg (10., 3). Während sich der TSV zuletzt beim SV Haselbach geschlagen geben musste, sicherten sich die Hausherren der Partie gegen den TSV Nittenau klar die Maximalausbeute.

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenDieterskirch
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
15:15

Der 1. FC Schmidgaden (7., 9) ist an diesem Wochenende beim TSV Dieterskirchen (11., 3) gefordert. Die Gäste der Partie konnten sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:0 gegen die DJK Dürnsricht die Punkte sichern. Der TSV hingegen musste beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II eine Niederlage einstecken.

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
15:15

Beim TV Nabburg (1., 15) gibt am Wochenende die SG Silbersee 08 (4., 10) ihr Stelldichein. Die SG konnte sich am vergangenen Spieltag mit 5:1 gegen den TSV Stulln behaupten, doch auch der TV Nabburg sicherte sich zuletzt die Maximalausbeute - mit einem klaren 6:0 beim FC OVI-Teunz. Somit steht der TV weiter verlustpunktfrei an der Spitze.

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
15:15

Der TSV Stulln (8., 7) macht am Sonntag den Gastgeber für den SV Haselbach (2., 15). Die Gastgeber konnten sich zuletzt bei der SG Silbersee 08 nicht durchsetzen und kassierten eine klare Niederlage. Die top gestarteten Gäste hingegen lieferten den fünften Sieg in Folge ab, zuletzt gegen den TSV Detag Wernberg.

So., 24.08.2025, 17:30 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
17:30

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3., 11) tritt am sechsten Spieltag beim SV Diendorf (13., 0) an. Die Hausherren der kommenden Partie konnten sich zuletzt beim SC Katzdorf keine Punkte einholen, die Gäste dafür auf heimischem Terrain gegen den TSV Dieterskirchen mit einem klaren Heimsieg.

