»Krieger« Kevin Frisorger kehrt zu den Schnüdeln zurück

Kevin Frisorger ist zurück beim 1. FC Schweinfurt 05. – Foto: Imago/christ media

„Wir freuen uns, einen erfahrenen Abwehrmann an Bord zu haben, der die Liga kennt, aber auch das Umfeld und den Verein“, sagt FC-05-Trainer Jan Gernlein und ergänzt: „Im persönlichen Gespräch haben wir einen guten Draht zueinander gefunden, der Lust auf mehr macht. Wir haben hier wieder einen Krieger an Bord, der uns sehr gut tun wird.“ Kaderplaner Jürgen Hein berichtet: „Uns war sofort klar, dass wir uns im Zuge der Neuausrichtung intensiv um Kevin bemühen werden.“ Umso mehr freut er sich, „dass Kevin den Weg zurück zu uns findet. Mit ihm bekommen wir einen zweikampfstarken und Regionalliga-erfahrenen Spieler, der uns viel Freude bereiten wird.“



Kevin Frisorger richtet sich an die Schnüdel-Fans mit folgenden Worten: „Ich freue mich euch mitteilen zu können, dass ich wieder zurück bin. Nachdem die Verantwortlichen, die an den vergangenen Geschehnissen rund um meine Person beteiligt waren, den Verein inzwischen verlassen haben, und ich nun die Möglichkeit bekommen habe, zurückzukehren, möchte ich diese Chance unbedingt nutzen. Manchmal läuft es im Leben nicht so, wie man es sich vorstellt. Wichtig ist aber, immer weiterzumachen. Denn solange man den Blick nach vorne richtet, ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, sich neu zu beweisen.“ Frisorger möchte „an die Leistungen der Aufstiegssaison anknüpfen und gemeinsam mit Euch den Verein wieder auf Erfolgskurs bringen“.