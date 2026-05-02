Kreyers Treffer reicht Tabellenführer Ratingen 04/19

Für die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hatte Cheftrainer Damian Apfeld die Startelf von Ratingen 04/19 angepasst: Bei ETB Schwarz-Weiß Essen setzte der 40-Jährige auf Ali Hassan Hammoud statt Umut Yildiz. Was sich auf dem Spielberichtsbogen wie eine Doppelspitze mit Sven Kreyer las, entpuppte sich beim Anpfiff als ein 4-2-3-1-System gegen den Ball: Vor der Vierer-Abwehrreihe bekam Clinton Asare auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld Unterstützung von Emre Demircan.
Guiliano Zimmerling – wie Innenverteidiger Almedin Gusic, Yildiz und Co-Trainer Max Klink ebenfalls mit ETB-Vergangenheit, startete rechts im Mittelfeld, Rinor Rexha zentral und Hammoud links. Im eigenen Balbesitz rückte Demircan weiter nach vorne, was ein 4-1-4-1 ergab. Die Marschrichtung am Feiertag war klar: Mit einem Sieg vorlegen im Titelrennen vor den engen Verfolgern KFC Uerdingen und VfB 03 Hilden.
Die Umstellung fruchtete unter den Augen von Essens Chefcoach Christian Dorda und Torwart-Trainer Klaus Böhs, die wiederum eine nicht allzu lang zurückliegende 04/19-Vergangenheit haben: Die Ratinger spielten anders als zuletzt im Spitzenspiel gegen den KFC von Beginn an abgeklärt und mutig, der erste Lohn war ein früher Freistoß rechts vom Strafraum, den Rexha über die Mauer schoss, aber an der Latte scheiterte (11. Minute).
In der Folge wirkte Essen verunsichert, spielte häufiger quer und zurück als nach vorne, und wenn es doch mal geradliniger wurde, gab es Fehlpässe und unzureichende Ballannahmen. Das blieb in der ersten Halbzeit so und war für ein Heimspiel des Tabellensechsten, der am vergangenen Wochenende immerhin in Hilden 4:2 gewonnen hatte, doch arg wenig. Anders die Gäste, bei denen sich die Umstellung im Personal und System nach einer Viertelstunde noch bemerkbarer machte: Rexha eroberte den Ball im Mittelfeld, legte links raus zu Hammoud, der schräg in den Strafraum passte: Da nahm Kreyer den Ball an und schoss ihn über ETB-Torwart Phil Lenuweit unter die Latte ins Tor – es war bereits sein 15. Saisontreffer (16.).
In der Taktung ging es mit den Chancen nicht weiter, die Ratinger hatten aber volle Kontrolle über das Spiel. Hammoud gab in der 30. Minute seinen ersten „Torschuss“ ab – es handelte sich um einen Rückpass zu seinem Keeper Marvin Gomoluch, der vermutlich froh war, dass er mal eingreifen durfte, denn Essener Torabschlüsse gab es keine. Klare der Gäste in der Phase zwar auch nicht, aber die konnten ja auch geduldig warten mit der Führung im Rücken.
Die mitgereisten Fans unter den 602 Besuchern – auf der Haupttribüne waren es etwa 50 aus Ratingen, auf der Gegentribüne belegte ein Dutzend Anhänger mit zahlreichen Bannern, Fahnen, Trommeln und Tröten einen gesamten Gäste-Block –, jubelten kurz vor der Pause noch einmal, allerdings waren sie da einer Sinnestäuschung erlegen: Demircan hatte einen Freistoß aus 24 Metern links am Strafraum zwar über die Mauer geschossen, aber auch knapp neben das Tor, sodass der Ball beim Zurückprallen vom dahinter liegenden Zaun das Tornetz zwar wackeln ließ, es aber keinen weiteren Treffer gab.
Dass Dorda nicht sonderlich zufrieden mit dem Vortrag seiner Essener in Halbzeit eins gewesen sein dürfte, machte sich auch in zwei Wechseln in der Pause bemerkbar. Die Ratinger wiederum hatten Anstoß zur zweiten Hälfte und sich dafür etwas überlegt: den Ballbesitz abgeben, um den Gegner direkt vorne zustellen zu können. Demircan spielte den Ball nach dem Anstoß direkt weit ins Seitenaus der Essener Hälfte, dann rückten seine Mitspieler vor. Es gab in der Folge zwar eine Rückeroberung des Spielgeräts, aber keine nennenswerte Folge-Aktion.
Dafür wurde der ETB in Hälfte zwei aktiver, und in der 57. Minute hatte der eingewechselte Lukas Korytowski den ersten Abschluss, den Gomoluch halten musste – der 04/19-Keeper war aber sicher gegen den Distanzschuss. Dennoch ging den Ratingern etwas die vorherige totale Kontrolle verloren, Armen Shavershyan hatte den nächsten Essener Abschluss, diesmal im Strafraum, den Gomoluch per Fußabwehr parieren musste (63.).
Dann bot sich Rexha die Chance, die Partie wenigstens vorzuentscheiden, als er nach einem Fehlpass alleine auf Lenuweit zulief – sein Lupfer-Versuch war aber so schwach, dass der ETB-Keeper ihn mühelos aus der Luft pflücken konnte (66.). Auf der Gegenseite drohte durch einen Klärungsversuch von Essens Kapitän Nico Lucas eine unvohergesehene Gefahr, als der Ball aus dem Mittelkreis immer länger wurde, bis Gomoluch ihn vor der Torlinie fing (67.). Die Ratinger übernahmen danach wieder mehr die Initiative, Kreyers Abschluss hielt Lenuweit aber sicher (72.), und als kurz darauf Rexha den Ball im Mittelfeld rechts raus zu Zimmerling spitzelte, bot sich dem die Riesenchance auf das 2:0: Der Mittelfeldmann kam zwar mit seinem Schuss an Lenuweit vorbei, zielte aber auch neben das Tor (78.).
So wurde es für die Gäste eine zittrigere Partie als nötig, schließlich hätte schon ein Unentschieden den Verlust der Tabellenführung bedeuten können je nach den Ergebnissen von Uerdingen am Samstag und Hilden am Sonntag. Die Ratinger stemmten sich zwar dagegen, dennoch wäre fast das 1:1 gefallen, als Robin Urban einen Eckball aufs Tor köpfte – Gomoluch war zur Stelle (90.). Auf der Gegenseite hielt Lenuweit gegen die eingewechselten Cem Sabanci und Gianluca Silberbach, und so blieb es beim 1:0 für 04/19, das damit auch in den 31. Spieltag als Tabellenführer gehen wird. Der Jubel war erleichtert.