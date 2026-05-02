Kreyers Treffer reicht Tabellenführer Ratingen 04/19

In der Folge wirkte Essen verunsichert, spielte häufiger quer und zurück als nach vorne, und wenn es doch mal geradliniger wurde, gab es Fehlpässe und unzureichende Ballannahmen. Das blieb in der ersten Halbzeit so und war für ein Heimspiel des Tabellensechsten, der am vergangenen Wochenende immerhin in Hilden 4:2 gewonnen hatte, doch arg wenig. Anders die Gäste, bei denen sich die Umstellung im Personal und System nach einer Viertelstunde noch bemerkbarer machte: Rexha eroberte den Ball im Mittelfeld, legte links raus zu Hammoud, der schräg in den Strafraum passte: Da nahm Kreyer den Ball an und schoss ihn über ETB-Torwart Phil Lenuweit unter die Latte ins Tor – es war bereits sein 15. Saisontreffer (16.).