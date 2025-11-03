Kreyers Form bei 04/19 hält Hammoud auf der Bank

Die Absage des Freitagabend-Topspiels beim KFC Uerdingen wegen der Unbespielbarkeit des Platzes im Krefelder Grotenburg-Stadion – zuletzt Schauplatz des Final-Four-Turniers der Europameisterschaft im American Football – fand Damian Apfeld „schade. Wir sind halt gerade gut drauf“. Die Einschätzung des Trainers von Ratingen 04/19 bestätigt die Form des Spitzenreiters der Oberliga: Die jüngsten drei Partien in der Liga wurden gewonnen, die vergangenen beiden sogar sehr deutlich – mit 6:1 beim SV Biemenhorst und mit 5:1 gegen den FC Büderich.

Mit diesen elf Treffern schraubten die Ratinger ihr Torkonto auf 36 Treffer in elf Spielen, macht also einen Schnitt von 3,27 Treffern pro Spiel. Sagenhafte 14 verschiedene Torschützen hat 04/19 bereits, in Biemenhorst feierten etwa Edin Hadzibajramovic und Almedin Gusic ihre Torpremiere in dieser Saison. Bis auf die 0:1-Niederlage bei den Sportfreunden Baumberg und dem bitteren Aus im Achtelfinale gegen Liga-Konkurrent VfB 03 Hilden (0:2) haben die Ratinger in allen Pflichtspielen getroffen – dass sie aber spielerisch derart überzeugen wie in den vergangenen beiden Partien, ist offensichtlich eine Folge der Umstellung, zu der sich das Trainerteam entschlossen hat.

Denn nach dem Saisonstart und dem 5:4-Sieg in Hilden standen in den folgenden sieben Spielen Sven Kreyer und Ali Hassan Hammoud gemeinsam von Anfang an als Stürmer auf dem Platz. Im darauf folgenden Heimspiel gegen den SV Sonsbeck startete nur Hammoud, und bei diesem 3:2-Sieg wurde quasi der Grundstein gelegt für die folgenden Zusammensetzungen. Denn mit den Hereinnahmen von Umut Yildiz und Rinor Rexha, der das Siegtor schoss, hatte Apfeld gemeinsam mit Emre Demircan und Guiliano Zimmerling ein Mittelfeld-Quartett ins Spiel gebracht, das nicht nur den zweimaligen Rückstand in dieser Partie drehte, sondern seitdem einen spielerischen Wirbel entfacht, der eben zu den genannten elf Toren in den jüngsten zwei Begegnungen maßgeblich beitrug. Nur – es blieb nicht bei Hammoud als einzigem Stürmer.

Neben Demircan, mit elf Toren in zehn Saisonspielen bester Schütze der Liga, hat an den Erfolgen in den vergangenen beiden Partien ein Mann großen Anteil: Kreyer. Der spielte in Biemenhorst als einzige Sturmspitze vor dem Mittelfeld-Quartett, weil Hammoud muskuläre Probleme hatte, und schoss dann zwei Tore. Mit der identischen Startaufstellung gewann 04/19 dann auch deutlich daheim gegen den zuvor viermal siegreichen FC Büderich, und wieder schoss Kreyer zwei Tore und verbuchte zudem noch einen Assist, da er elfmeterreif gefoult worden war und Demircan den Strafstoß auch versenkte.

Damit hat Kreyer nun schon seine Quote der Vorsaison, zu der er als Kapitän des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach Ratingen gekommen war, übertroffen: Damals gelangen ihm in 17 Spielen fünf Tore und eine Vorlage, dann begannen ein Formtief und körperliche Beschwerden, der Ex-Profi machte dann nur noch zehn Spiele in der Bezirksliga-Reserve mit fünf Toren und fünf Assists.

Nun also elf Oberliga-Spiele mit sieben Treffern und sechs Assists – aktuell ist Kreyer demnach in der besten Verfassung, seit er für 04/19 aufläuft. Was hat Apfeld mit ihm gemacht? „Nichts Spezielles“, antwortet der Trainer und erinnert: „Als ich Anfang Mai hierhin gekommen bin, war Sven Mitglied der zweiten Mannschaft. Ich war dann im ersten Gespräch mit ihm sehr klar und habe ihm gesagt, dass er ab 1. Juli ganz normales Kadermitglied bei mir ist, und wenn er mich überzeugt, spielt er, wenn nicht, dann nicht. Ich habe ihm keine Luftschlösser gebaut oder etwas schöngeredet. Ich musste aber auch keine Aufbauarbeit leisten – er hat einfach Gas gegeben.“

Hammoud gleichauf

In der Vorbereitung blieb Kreyer zwar noch ohne Treffer, doch mit Saisonstart änderte sich das, und es wurde immer besser. „Mit 34 Jahren 34 Spiele am Stück so zu performen, wird auch schwierig“, weiß Apfeld. „Er wird seine Pausen brauchen. Wir schauen, dass er fit und gesund bleibt und Bock hat – das sind die Basics.“ Der Trainer ergänzt mit Blick auf seine Vorgehensweise: „Ich kann einen Spieler mit 34 Jahren nicht mehr besser machen. Einen mit 28 wie Demircan auch nicht. Ich kann sie nur in eine Form bringen und eine Atmosphäre schaffen, in der sie Bock haben, Fußball zu spielen und im Training an ihrer Form zu arbeiten, damit sie möglichst verletzungsfrei bleiben. Wir wissen, dass unser Kader Qualität hat, am Ende muss ein Spieler aber auch wollen. Da kann die Atmosphäre noch so gut sein: 70, 80 Prozent reichen da nicht, die Intensität muss da sein. Man kann den Spielern den Roten Teppich ausrollen, aber drübergehen müssen sie selber.“

Umso mehr schmerzt Apfeld die aktuell geringere Einsatzzeit für Hammoud: „Er ist ja nicht aufgrund der Umstellungen raus“, betont der Chefcoach und ergänzt: „Kreyer hat in Biemenhorst ein gutes Spiel gemacht, und ich wollte danach nichts verändern – und Kreyer macht wieder zwei Tore und wieder ein gutes Spiel. Das ist für mich als Trainer natürlich schön, aber für Ali einfach schade. Er gibt im Training alles, bringt eine tolle Energie auf den Platz und ist letztlich gerade raus, weil er die muskulären Probleme hatte und es dann in der anderen Konstellation so gut funktioniert hat.“

Das führt auch für Apfeld zu einem „Luxusproblem“, denn Kreyer und Hammoud sind ja nicht die einzigen Ratinger Angreifer. „Cem Sabanci übt dahinter auch immer mehr Druck aus, und Georgios Touloupis kennt eine solche Situation auch noch nicht. Dasselbe ist es mit Armin Deljkovic, für den Rexha reingekommen ist. Irgendwann ist die Anzahl derjenigen, die spielen können, auch begrenzt. Aber wir wollten einen kleinen Kader mit großer Qualität haben.“ Den Grund der Umstellung erklärt Apfeld auch: „Wir wollten ein bisschen was verändern, das ist nicht aus Zufall entstanden. Wir wollten mit den kleinen Umstellungen mehr Ballsicherheit haben, und das ist uns in den letzten beiden Spielen gut gelungen. Da sah das vor allem im Mittelfeld sehr, sehr gut aus.“

Durch die Absage des Topspiels am Freitagabend in Uerdingen schob 04/19 ein Testspiel gegen Rot-Weiß Ahlen aus der Oberliga Westfalen ein. Und so hat Apfeld nun noch eine Woche länger Zeit, das „Luxusproblem“ zu moderieren. Am Freitag, 7. November kommt sein Ex-Klub ETB Schwarz-Weiß Essen nach Ratingen.