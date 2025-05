Kreyers Doppelpack rettet Ratingen II nicht, Abstiege verschieben sich

Für den TuS Gerresheim ist nur noch theoretisch der Klassenerhalt möglich, denn nach dem 0:5 gegen Sparta Bilk - Marco Meyer erzielte sein 40. Saisontor -, bleibt es beim Neun-Punkte-Rückstand auf die Plätze 14 und 15. Und neun Punkte sind noch zu vergeben.

Der Doppelschlag von Tom Nagel sicherte dem TSV Urdenbach einen 5:1-Kantersieg bei TuSpo Richrath - und dieser Dreier war extrem wichtig. Urdenbach hat nur noch vier Punkte Rückstand auf die Relegation und den Klassenerhalt, weil die Konkurrenz nicht punktet. Plötzlich ist alles wieder möglich.

Der SSV Berghausen ging gegen den TSV Solingen in Führung. Der Aufstiegskandidat schlug sofort zurück und setzte sich auf 5:1 ab, am Ende hieß es 6:3. Der TSV Solingen übernimmt damit die Tabellenführung, während Berghausen weiter um den Ligaverbleib bangen muss. Die weiteren Ergebnisse

Seine Aufgabe erfüllte der ehemalige Torjäger von Rot-Weiß Oberhausen mit Bravour: Sven Kreyer soll die Reserve von Ratingen 04/19 zum Klassenerhalt schießen und spielt deshalb erstmal nicht mehr in der Oberliga. Seine zwei Tore gegen den TSV Eller waren zwar ordentlich, reichten aber nicht: Fabian Stutz erzielte einen Dreierpack und sicherte Eller einen 5:3-Erfolg. Damit hat Ratingen weiter nur drei Punkte Vorsprung auf den Keller.

____

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Do., 15.05.25 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Urdenbach

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - Lohausener SV

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer

So., 18.05.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SSV Berghausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TuSpo Richrath

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TuS Gerresheim

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - HSV Langenfeld



33. Spieltag

So., 25.05.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - SG Benrath-Hassels

So., 25.05.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TuSpo Richrath

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Solingen 08/10

So., 25.05.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Solingen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SC Germania Reusrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr TuS Gerresheim - TSV Eller 04