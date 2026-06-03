Kreyer ist ein Fixpunkt geworden bei Ratingen 04/19

Am Sonntag könnte sich im Fernduell mit dem VfB 03 Hilden entscheiden, ob Ratingen 04/19 die Saison in der Oberliga Niederrhein als Vizemeister beendet oder in die Regionalliga West aufsteigt - eine Spielklasse, die Sven Kreyer bestens kennt.
Der Stürmer hatte vor der vergangenen Spielzeit einen Zwei-Jahres-Vertrag in Ratingen unterschrieben, zuvor hatte er vier Jahre mit Rot-Weiß Oberhausen in der vierten Liga verbracht und war dort auch Kapitän. Zweistellig war seine Torausbeute in jeder Saison gewesen, die Erwartungen an den Stürmer waren dementsprechend eine Liga tiefer durchaus hoch.
Doch in seiner ersten Saison lief es nicht wie erwartet. Auch bedingt durch körperliche Probleme kam Kreyer lediglich auf 17 Oberliga-Spiele, in denen ihm fünf Treffer und ein Assist gelangen. Weitere Spielpraxis holte er sich in der Bezirksliga-Reserve, die er mit ebenfalls fünf Treffern und fünf Vorlagen in zehn Partien auf dem Weg zum Klassenerhalt unterstützte.
In der laufenden Oberliga-Saison ist Kreyer der Fixpunkt im Angriffsspiel von Cheftrainer Damian Apfeld: 33 Spiele hat der 35-Jährige absolviert, also 100 Prozent in dieser Saison, und dabei 15 Tore geschossen sowie 15 weitere vorbereitet. Bei diesen 30 Torbeteiligungen übertrifft ihn mannschaftsintern nur Emre Demircan mit 17 Treffern und acht Assists.
Und wie der Spielmacher sowie Kapitän Gianluca Silberbach hat nun auch der Stürmer seinen Vertrag in Ratingen verlängert. Er wird ligaunabhängig ein weiteres Jahr im blau-gelben Trikot auflaufen. Abseits der reinen Zahlen schätzt Apfeld am Ex-Profi, der mit Viktoria Köln auch schon in der 3. Liga spielte und mit dem VfL Bochum in der 2. Bundesliga, das „Coaching auf dem Spielfeld“, seine Laufbereitschaft und seine hundertprozentige Einsatzbereitschaft. Das und seine stärkste Saison in Ratingen sind klare Argumente für eine Verlängerung.