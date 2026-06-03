Kreyer ist ein Fixpunkt geworden bei Ratingen 04/19

Stark am Ball: Sven Kreyer. – Foto: Hubert Wilschrey

Am Sonntag könnte sich im Fernduell mit dem VfB 03 Hilden entscheiden, ob Ratingen 04/19 die Saison in der Oberliga Niederrhein als Vizemeister beendet oder in die Regionalliga West aufsteigt - eine Spielklasse, die Sven Kreyer bestens kennt.

Der Stürmer hatte vor der vergangenen Spielzeit einen Zwei-Jahres-Vertrag in Ratingen unterschrieben, zuvor hatte er vier Jahre mit Rot-Weiß Oberhausen in der vierten Liga verbracht und war dort auch Kapitän. Zweistellig war seine Torausbeute in jeder Saison gewesen, die Erwartungen an den Stürmer waren dementsprechend eine Liga tiefer durchaus hoch.

Doch in seiner ersten Saison lief es nicht wie erwartet. Auch bedingt durch körperliche Probleme kam Kreyer lediglich auf 17 Oberliga-Spiele, in denen ihm fünf Treffer und ein Assist gelangen. Weitere Spielpraxis holte er sich in der Bezirksliga-Reserve, die er mit ebenfalls fünf Treffern und fünf Vorlagen in zehn Partien auf dem Weg zum Klassenerhalt unterstützte.