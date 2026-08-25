Krey schockt Buchholz in der Schlussminute

– Foto: Nicole Seidl

Der FC Burg hat dem TSV Buchholz die erste Saisonniederlage beigebracht. Beim bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer setzte sich die Mannschaft von Mucha mit 2:1 durch und bestätigte damit eindrucksvoll den Aufwärtstrend, den der Trainer nach seiner ersten vollständigen Trainingswoche erhofft hatte. Buchholz bleibt nach vier Spielen bei neun Punkten, Burg erhöht sein Konto nach drei Partien auf sechs Zähler.

Die Gäste verteidigten kompakt, ließen Buchholz viel Ballbesitz und suchten nach Ballgewinnen konsequent den Weg nach vorne. Mucha sah zwar deutliche Vorteile der Gastgeber beim Spielanteil, aber nur wenige wirklich klare Chancen. Seine Mannschaft sei dagegen immer wieder gefährlich geworden.

Noch vor dem Derby hatte Mucha die Rollen eindeutig verteilt. Buchholz zähle für ihn zu den größten Favoriten der Liga, sein FC sei der „ganz klare Underdog“. Gleichzeitig hatte er betont, wie besonders dieses Duell für Verein, Mannschaft und ihn selbst sei. Genau diese Bedeutung war den Burgern von Beginn an anzumerken.

Bereits in der siebten Minute schlug Burg erstmals zu. Timo Heydebreck brachte den Außenseiter mit 1:0 in Führung.

Für Buchholz war das eine ungewohnte Situation. Die Mannschaft von Trainer Morris Hoppe war mit drei Siegen und 9:1 Toren in die Saison gestartet und hatte zuletzt zweimal nacheinander zu null gewonnen. Nun musste der Favorit einem frühen Rückstand hinterherlaufen.

Die Gastgeber hatten zwar viel vom Ball und drängten Burg immer wieder tief in die eigene Hälfte, fanden gegen die konzentrierte Defensive aber nur selten die entscheidende Lücke. Auch der TSV selbst sprach anschließend von rund 70 Prozent Ballbesitz, räumte aber ein, daraus zu wenig gemacht zu haben.

Krey bestraft Buchholz mit einem Traumtor

Nach der Pause gelang Buchholz schließlich der Ausgleich. Torben Rohwedder traf in der 50. Minute zum 1:1.

Aus Burger Sicht sorgte die Szene allerdings auch nach dem Abpfiff noch für Diskussionen. Mucha erklärte nach Sichtung der Kamerabilder, der Ball sei seiner Meinung nach nicht vollständig über der Torlinie gewesen. Die Entscheidung auf dem Platz lautete jedoch Tor – entsprechend bleibt Rohwedders Treffer regulärer Bestandteil des Spielverlaufs.

Der Ausgleich brachte Burg nicht aus dem Konzept. Anders als beim vorherigen 1:4 gegen die SG Nordholm, als der FC nach dem dritten Gegentreffer auseinandergebrochen war, blieb die Mannschaft diesmal stabil. Genau darin dürfte Mucha einen wichtigen Entwicklungsschritt gesehen haben.

Der Trainer lobte insbesondere die Geschlossenheit seiner Mannschaft. Auch die mitgereisten Burger Anhänger hätten das Team über die gesamte Partie getragen. „Ich muss jeden Einzelnen loben“, bilanzierte Mucha.

Beide Teams hatten in der Schlussphase Möglichkeiten, das Derby für sich zu entscheiden. Mucha sah seine Mannschaft bei den klaren Chancen sogar im Vorteil und haderte damit, dass mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt blieben.

Dann kam Krey.

In der Schlussminute stand Buchholz-Torhüter Daniel Ohland weit vor seinem Gehäuse. Krey erkannte die Situation und versuchte es aus großer Distanz. Nach Einschätzung Muchas waren es rund 40 Meter – der Ball schlug ein und machte das 2:1 perfekt. Offiziell ist der entscheidende Treffer in der 90. Minute vermerkt.

Ein Traumtor zum Derbysieg – und der perfekte Schlusspunkt unter einen Nachmittag, an dem Burg die Einschätzung seines Trainers aus dem Vorbericht widerlegte. Mucha hatte seine Mannschaft als klaren Außenseiter bezeichnet. Auf dem Platz zeigte der FC jedoch, dass er dem bisherigen Spitzenreiter nicht nur kämpferisch Paroli bieten konnte.

Für Buchholz endete dagegen der perfekte Saisonstart. Nach Siegen gegen SV Blau-Weiß Wesselburen, SG Steinburg Nord und SV Merkur Hademarschen musste der TSV erstmals Punkte abgeben.

Der FC Burg wiederum hat die gewünschte Antwort auf die deutliche Niederlage gegen Nordholm gegeben. Mucha hatte nach jenem 1:4 angekündigt, dass seine Mannschaft im Derby eine bessere Leistung zeigen und wieder drei Punkte holen wolle. Beides gelang.

„Eine komplett geschlossene Mannschaftsleistung gegen einen guten Gegner“, resümierte der Burger Coach. Neben dem nötigen Quäntchen Glück habe vor allem die Bereitschaft jedes Einzelnen den Unterschied gemacht.

Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Am Freitag wartet für Burg bereits das nächste Heimspiel gegen den SV Hemme. Für Buchholz geht es zunächst im Kreispokal weiter.

TSV Buchholz – FC Burg 1:2

TSV Buchholz: Daniel Ohland, Lasse Friedrich, Torben Rohwedder, Wieland Haß, Lucas Gerhard Krause, Hannes Brahms, Luca Hahn, Benjamin Berwald (32. Timo Boll), Michel Brahms (61. Claudius Vollstedt), Nico Bonkaß, Steffen Brahms - Trainer: Morris Hoppe

FC Burg: Julius Niebuhr, Raik Prediger, Felix Niebuhr, Paul Joel Fichtner (87. Henrik Schuldt), Bjarne Krey, Lennart Thor Hammer (53. Matti Schölermann), Moritz Kusch, Costa Freise (76. Alexander Kulicke), Niklas Wand, Jan Ole Butzek, Timo Heydebreck (67. Ole Petersen) - Trainer: Andrej Mucha

Schiedsrichter: Tjark Schröder

Tore: 0:1 Timo Heydebreck (7.), 1:1 Torben Rohwedder (50.), 1:2 Bjarne Krey (90.)