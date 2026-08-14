Kreuznachs Rexhepi: Blitz-Wechsel nach Mainz

Leart Rexhepi soll die Basara-Offensive beleben. – Foto: Michael Wolff

Das war ein kurzer Besuch. Ohne eine Pflichtspiel-Minute bestritten zu haben, verlässt Leart Rexhepi die SG Eintracht Bad Kreuznach wieder und schließt sich Verbandsliga-Konkurrent FC Basara Mainz an. Die Ablöse, die die Eintracht an den TSV Gau-Odernheim gezahlt hatte, erstatten die „Diamanten“, wo der Stürmer einen Amateurvertrag unterschreibt. So ist ein zweiter Wechsel in dieser Transferphase möglich.

„Wir haben gesteckt bekommen, dass er unzufrieden ist“, erzählt Andreas Mayer, Sportlicher Leiter bei den Mainzer Japanern. Kontaktaufnahmen mit Spieler und Verein führten schnell zur Einigung. „Ich bin nicht böse, dass er wieder gegangen ist. Was ich mir erhofft hatte, ist nicht eingetroffen. Ich hoffe, dass er dort findet, was er sich wünscht“, sagt SGE-Sportchef Mario Spreitzer. Die beiden Amtskollegen berichten von sehr guten Gesprächen miteinander.

Rexhepi wird an diesem Freitag erstmals im Basara-Training erwartet. Der Linksfuß kam aus der Gonsenheimer Jugend, spielte auch in Bingen und beim TSV insgesamt 70 Mal in Ober- und Verbandsliga (zehn Tore). Bei Basara bestand nach dem Abgang von Gianni Auletta (TSV Schott) vorne Handlungsbedarf. Spreitzer sieht die SGE auch ohne den 23-Jährigen gut aufgestellt. „Aber wenn wir jemanden finden, der uns wirklich weiterhilft, könnten wir noch reagieren.“