Kreuznacher Top-Torjäger wechselt zum FC Basara

Nach den Stationen Bingen und Pfeddersheim gelang Auletta bei der Eintracht der Durchbruch, was die Trefferquote angeht – 22 Tore in 41 Partien. „Wir waren immer wieder im Austausch“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Mayer, der Auletta vor einigen Wochen das Konzept der Mainzer Japaner vorgestellt hatte, mit stetig wachsender Infrastruktur, der neuen Spielstätte in Hechtsheim – und einem klaren Ziel: „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber schon viel besser aufgestellt. Und wir wollen alles an Manpower und Energie investieren, um den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Da ist Gianni im Sturm, unserer größten Baustelle, ein Schlüsselspieler.“

Nach Defensiv-Allrounder Niklas Dillitz, der vom SV Zeilsheim zurückkehrt, hat der FC Basara auch die beiden U19-Spieler Finn Wronkowski (Innenverteidiger, TSV Schott) und Niclas Wilhelm (offensiver Flügel, SV Gonsenheim) aus der NLZ-Liga geholt.