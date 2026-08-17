 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Kreuznacher Kickers zollen Pokalcoup Tribut

Der Spieltagsrückblick in der B-Klasse Bad Kreuznach I +++ TSG Planig und FSV Rehborn verteilen heftige Abreibungen +++ „Leerer Akku" bei den Kickers

von Max Schäfer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
In Lauerstellung: Spielertrainer der SG MMM II Chrsitian Mitchell (hinten) traf am Sonntag zum wichtigen 1:0 für sein Team.
In Lauerstellung: Spielertrainer der SG MMM II Chrsitian Mitchell (hinten) traf am Sonntag zum wichtigen 1:0 für sein Team. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

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B-Klasse Kreuznach I
FC Bavaria Ebernburg
TuS Roxheim
SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II

Bad Kreuznach. Klare Ergebnisse prägten den dritten Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach I. Gleich fünf Teams feierten teilweise äußerst hohe "Zu-Null-Siege", während die SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit dem einen Gegentor beim 5:1-Heimdreier über die SG Spabrücken sehr gut leben können wird.

Die deutlichsten Erfolge feierten die TSG Planig mit einem 9:0 gegen die SG Odenbach/Ginsweiler-Cronenberg und der FSV Rehborn beim 8:0 gegen den FC Bavaria Ebernburg.

Auswärts nahmen der TuS Roxheim beim 4:0 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III, der TuS Gangloff beim 3:0 bei der SG Rheinhessen sowie die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II beim 2:0 bei den Kreuznacher Kickers jeweils drei Punkte mit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 15:00 Uhr
FV Kreuznacher Kickers
FV Kreuznacher KickersFV Kreuznacher Kickers
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
0
2
Abpfiff

Der FV Kreuznacher Kickers musste sich der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Torsten Scharf machte dafür vor allem die Belastung der vergangenen Tage verantwortlich. „Unser Akku war einfach leer. Spielerisch ging nichts zusammen, läuferisch ging überhaupt nichts“, sagte Scharf. Seine Mannschaft habe dem Pokalspiel unter der Woche Tribut gezollt, als die Kickers den klassenhöheren Gegner SG Disibodenberg mit 3:2 bezwungen hatten.

Von solch einem Erfolg war der FVK diesmal weit entfernt. „Wir haben es nicht annähernd geschafft, an die Leistung vom Mittwoch ranzukommen. Die SG MMM II war uns überlegen“, erklärte Scharf. Seine Mannschaft sei kaum hinterhergekommen und habe gar nicht in die Zweikämpfe gefunden. „Dass wir das besser können, wissen wir.“

Die Gäste gingen in der 15. Minute in Führung. Obwohl die Kickers in der Defensive eigentlich in einer Zwei-gegen-eins-Überzahlsituation waren, setzte sich SG-Spielertrainer Christian Mitchell durch und schob den Ball zum 0:1 über die Linie. Dem zweiten Treffer durch Jacob Miesem (49.) ging ein langer Ball voraus.

Scharf: „Im Gegensatz zu unseren Beinen hat unser Mundwerk noch funktioniert"

In der 60. Minute schwächten sich die Hausherren zusätzlich selbst. Torjäger Francesco Armbrüster sah nach einem Foulspiel Gelb, nachdem er sich anschließend zu vehement beim Schiedsrichter beschwert hatte, folgte unmittelbar die Ampelkarte. Scharf nahm die Situation anschließend gelassen auf: „Das Einzige, was im Gegensatz zu unseren Beinen noch funktioniert hat, war unser Mundwerk.“

Trotz Unterzahl kamen die Kickers noch zu zwei Möglichkeiten. Kamil Frackowiak (75.) und Alind Abdullah (90.) hatten jeweils eine gute Chance auf den Anschlusstreffer. Ein Punkt wäre aus Sicht des Trainers an diesem Tag allerdings nicht verdient gewesen. Einen Vorwurf machte Scharf seiner Mannschaft dennoch nicht.

Torfolge: 0:1 Mitchell (15.), 0:2 Miesem (49.)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Armbrüster (60./FV Kreuznacher Kickers)

Die restlichen Partien im Steno:

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meisenheim/Desloch/Lauschied
SG Meisenheim/Desloch/LauschiedSG Meisenheim/Desloch/Lauschied III
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
0
4
Abpfiff

Tore: 0:1 Paulick (48.), 0:2 Spira (63.), 0:3 Reimann (88. Foulelfmeter), 0:4 Quitsch (90.+1)

Gestern, 13:00 Uhr
SG Rheinhessen
SG RheinhessenSG Rheinhessen
TuS Gangloff
TuS GangloffTuS Gangloff
0
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Rahn (60.), 0:2 Rahn (62.), 0:3 Rahn (72.)

Gestern, 15:00 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
SG Odenbach/Ginsweiler-Cronenberg
SG Odenbach/Ginsweiler-CronenbergOdenb./G.-C.
9
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Gaul (4.), 2:0 Spitzbarth (28. Foulelfmeter), 3:0 Ayikoe (34.), 4:0 Rehm (42.), 5:0 Gaul (44.), 6:0 Rehm (51.), 7:0 Gaul (55.), 8:0 Ok (71.), 9:0 Gaul (79.)

Gestern, 15:00 Uhr
FSV 1928 Rehborn
FSV 1928 RehbornFSV Rehborn
FC Bavaria Ebernburg
FC Bavaria Ebernburg FC Bavaria Ebernburg
8
0
Abpfiff

Tore: 1:0 Münz (13.), 2:0 Mahmoudi (31.), 3:0 Suayyiplar (38.), 4:0 Maurer (45.), 5:0 Suayyiplar (61.), 6:0 Suayyiplar (67.), 7:0 Suayyiplar (75.), 8:0 Münz (88.)

Gestern, 15:15 Uhr
SG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Waldlaubersheim/GutenbergSG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
SG Spabrücken/Schöneberg/HergenfeldSG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
5
1
Abpfiff

Tore: 1:0 Schön (19.), 2:0 Schön (35.), 2:1 Klein (37.), 3:1 Meuser (44.), 4:1 Dressler (85.), 5:1 Saueressig (90.)