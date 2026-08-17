Kreuznacher Kickers zollen Pokalcoup Tribut

Bad Kreuznach. Klare Ergebnisse prägten den dritten Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach I. Gleich fünf Teams feierten teilweise äußerst hohe "Zu-Null-Siege", während die SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit dem einen Gegentor beim 5:1-Heimdreier über die SG Spabrücken sehr gut leben können wird.
Die deutlichsten Erfolge feierten die TSG Planig mit einem 9:0 gegen die SG Odenbach/Ginsweiler-Cronenberg und der FSV Rehborn beim 8:0 gegen den FC Bavaria Ebernburg.
Auswärts nahmen der TuS Roxheim beim 4:0 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III, der TuS Gangloff beim 3:0 bei der SG Rheinhessen sowie die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II beim 2:0 bei den Kreuznacher Kickers jeweils drei Punkte mit.
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Der FV Kreuznacher Kickers musste sich der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Torsten Scharf machte dafür vor allem die Belastung der vergangenen Tage verantwortlich. „Unser Akku war einfach leer. Spielerisch ging nichts zusammen, läuferisch ging überhaupt nichts“, sagte Scharf. Seine Mannschaft habe dem Pokalspiel unter der Woche Tribut gezollt, als die Kickers den klassenhöheren Gegner SG Disibodenberg mit 3:2 bezwungen hatten.
Von solch einem Erfolg war der FVK diesmal weit entfernt. „Wir haben es nicht annähernd geschafft, an die Leistung vom Mittwoch ranzukommen. Die SG MMM II war uns überlegen“, erklärte Scharf. Seine Mannschaft sei kaum hinterhergekommen und habe gar nicht in die Zweikämpfe gefunden. „Dass wir das besser können, wissen wir.“
Die Gäste gingen in der 15. Minute in Führung. Obwohl die Kickers in der Defensive eigentlich in einer Zwei-gegen-eins-Überzahlsituation waren, setzte sich SG-Spielertrainer Christian Mitchell durch und schob den Ball zum 0:1 über die Linie. Dem zweiten Treffer durch Jacob Miesem (49.) ging ein langer Ball voraus.
In der 60. Minute schwächten sich die Hausherren zusätzlich selbst. Torjäger Francesco Armbrüster sah nach einem Foulspiel Gelb, nachdem er sich anschließend zu vehement beim Schiedsrichter beschwert hatte, folgte unmittelbar die Ampelkarte. Scharf nahm die Situation anschließend gelassen auf: „Das Einzige, was im Gegensatz zu unseren Beinen noch funktioniert hat, war unser Mundwerk.“
Trotz Unterzahl kamen die Kickers noch zu zwei Möglichkeiten. Kamil Frackowiak (75.) und Alind Abdullah (90.) hatten jeweils eine gute Chance auf den Anschlusstreffer. Ein Punkt wäre aus Sicht des Trainers an diesem Tag allerdings nicht verdient gewesen. Einen Vorwurf machte Scharf seiner Mannschaft dennoch nicht.
Torfolge: 0:1 Mitchell (15.), 0:2 Miesem (49.)
Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Armbrüster (60./FV Kreuznacher Kickers)
Die restlichen Partien im Steno:
Tore: 0:1 Paulick (48.), 0:2 Spira (63.), 0:3 Reimann (88. Foulelfmeter), 0:4 Quitsch (90.+1)
Tore: 0:1 Rahn (60.), 0:2 Rahn (62.), 0:3 Rahn (72.)
Tore: 1:0 Gaul (4.), 2:0 Spitzbarth (28. Foulelfmeter), 3:0 Ayikoe (34.), 4:0 Rehm (42.), 5:0 Gaul (44.), 6:0 Rehm (51.), 7:0 Gaul (55.), 8:0 Ok (71.), 9:0 Gaul (79.)
Tore: 1:0 Münz (13.), 2:0 Mahmoudi (31.), 3:0 Suayyiplar (38.), 4:0 Maurer (45.), 5:0 Suayyiplar (61.), 6:0 Suayyiplar (67.), 7:0 Suayyiplar (75.), 8:0 Münz (88.)
Tore: 1:0 Schön (19.), 2:0 Schön (35.), 2:1 Klein (37.), 3:1 Meuser (44.), 4:1 Dressler (85.), 5:1 Saueressig (90.)