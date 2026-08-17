Kreuznacher Kickers zollen Pokalcoup Tribut

In Lauerstellung: Spielertrainer der SG MMM II Chrsitian Mitchell (hinten) traf am Sonntag zum wichtigen 1:0 für sein Team. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Klare Ergebnisse prägten den dritten Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach I. Gleich fünf Teams feierten teilweise äußerst hohe "Zu-Null-Siege", während die SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit dem einen Gegentor beim 5:1-Heimdreier über die SG Spabrücken sehr gut leben können wird.

Die deutlichsten Erfolge feierten die TSG Planig mit einem 9:0 gegen die SG Odenbach/Ginsweiler-Cronenberg und der FSV Rehborn beim 8:0 gegen den FC Bavaria Ebernburg.

Auswärts nahmen der TuS Roxheim beim 4:0 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III, der TuS Gangloff beim 3:0 bei der SG Rheinhessen sowie die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II beim 2:0 bei den Kreuznacher Kickers jeweils drei Punkte mit.