Kreuznach ohne Kapitän gegen Kandel?

Eintrachtler Niklas Langer (blaues Trikot) schirmt den Ball gegen den Waldalgesheimer Mahdi Mehnatgir ab. Marvin Heinrich (rechts) beobachtet. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Sind für die SG Eintracht aller guten Dinge drei? Nach den beiden Auftaktschlappen ins neue Jahr will der Bad Kreuznacher Verbandsligist gegen den FC Bienwald Kandel endlich Zählbares einfahren. Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert der Aufstiegskandidat aus der Pfalz im Nahe-Stadion und wird der Mannschaft von Thorsten Effgen aller Voraussicht nach wieder einiges abverlangen.

Fakt ist: in diesem Duell wird es nur selten langweilig. 0:5, 3:1, 2:3, 6:2, 0:5, 1:1, 4:0, 0:2, 3:1, 6:0, so lauteten die Ergebnisse zwischen der SGE und Kandel aus den zurückliegenden zehn Jahren. 45 Treffer in zehn Spielen, ein Duell mit Torgarantie.

Das fordert den Bad Kreuznachern zum einen wieder ein Defensive Stabilität ab, die sie am Match-Montag an der Waldstraße fast durchweg gezeigt hatten, bevor sie der Alemannia unglücklich durch ein Eigentor in der Schlussphase doch noch 0:1 unterlagen. Auf der Leistung in Waldalgesheim können man aber trotzdem aufbauen, betont Thorsten Effgen. Der Eintracht-Coach hatte viel Positives gesehen.

"Wir haben uns im Grunde überragend in der Defensive präsentiert. Einzelne, entscheidende Situationen sind aber gegen uns gelaufen. Defensive war es okay, die offensive Wucht suchen wir noch", fasst der Coach zusammen. Doch trotz einiger positiver Aspekte: "Am Ende bist du zufriedener, wenn du gewinnst. So eine Niederlage zieht dich schon runter." Aber das ist Vergangenheit, der Blick geht nach vorne, und da sei die Mannschaft voller Zuversicht vor dem Spiel am Samstag. "Wir freuen uns ganz extrem auf den Auftritt in unserem Wohnzimmer."

Zweitbeste Offensive kommt nach Bad Kreuznach

Im Hinspiel in Kandel setzte es eine 0:5-Niederlage. Die hinter Spitzenreiter Mechtersheim beste Verbandsliga-Offensive um und Spielertrainer Yasin Özcelik (15 Tore) und Christian Liginger (11) macht jeder Abwehr zu schaffen. Aber selbst ohne diese beiden Top-Torjäger in der Startformation gewannen die Bienwälder jüngst gegen den SV Steinwenden mit 4:1.

Wie kriegt man einen solchen Angriff in den Griff? Auf dem Papier eine "absolute Wucht", betont Effgen. Aber Kandel sei insgesamt sehr stark - von vorne bis hinten. Und überhaupt: "Die ersten Drei der Verbandsliga sind auch in Oberliga wettbewerbsfähig. Aber wir hatten schon mehrfach eine Spitzenmannschaft als Gegner, haben diese auch schon geschlagen – meistens zuhause!" Und mit Blick auf die Defensive: "Wir haben Stabilität auf dem Platz, können Zweikämpfe gewinnen."

Schlechte Erinnerungen an Hinspiel-Pleite

An das Hinspiel erinnern sich Bad Kreuznacher nur ungern: In der Südpfalz kassierten die Bad Kreuznacher mit 0:5 (0:2) das identische Ergebnis, mit dem sie drei Jahre zuvor an gleicher Stelle in die Landesliga abgestiegen waren. Ein Déjà-vu der unangenehmen Art. Nur eine Halbzeit präsentierte sich die Eintracht verbandsliga-tauglich und verlor neben den Punkten auch noch Yannik Wex durch eine frühe Verletzung und Deniz Kaan Wolf wegen einer umstrittenen Roten Karte.

Das Personal wird auch am Samstag wieder ein Thema. Kein aufbauendes: Deniz Darcan wird wegen muskulärer Probleme wahrscheinlich ausfallen. Ilker Yüksel und Yannik Wex fehlen weiter. Thorsten Effgen bleibt pragmatisch: "Wir arbeiten mit dem, was möglich ist – ähnlich wie am Montag. Und da war es okay."





