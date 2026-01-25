Kreuzlingen-Verteidiger zu YF - Cham-Goalie nach Schaffhausen

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Promotion League werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Promotion League getätigt FC Basel II Trainer: Marco Walker Zugänge: Abgänge: Tim Spycher (FC Thun), Noah Behringer (FC Dietikon)

FC Bavois

Trainer: Bekim Uka

Zugänge:

Abgänge:

FC Biel-Bienne

Trainer: Samir Chaibeddra

Zugänge: Felix Hornung (FC Solothurn), Noah Jakob (FC Aarau)

Abgänge: Giacomo Sacino (FC Grenchen 15), Evan Rossier (AC Bellinzona), Bastien Oberli (Australien), Shaye Antoine Davies (?), Tician Tushi (?), Benjamin Roth (?), Thoma Monney (FC Bulle), Yll Avdyli (FC Portalban/Gletterens)



FC Breitenrain

Trainer: Alain Villard

Zugänge: Timo Sollberger (SC Kriens), Mark Marleku (FC Schaffhausen),

Abgänge:



FC Bulle

Trainer: Jean-Philippe Lebeau

Zugänge: Thoma Monney (FC Biel-Bienne), Leandro Zbinden (FC Grand-Saconnex), Exaucé Mafoumbi (FC Stade Lausanne-Ouchy), Jashar Dema (BSC Young Boys II), Joris Correa (Vevey-Sports)

Abgänge: Anthony Bürgisser (CS Romontois), Nathan Aymon (FC Savièse), Nathan Kisisa Kahumba (FC Rotkreuz), Bleron Mulliqi (?), Lucas Magina (FC La Tour/Le Pâquier), Ludovic Delley (FC Monthey)



FC Grand-Saconnex

Trainer: Jean-Michel Aeby

Zugänge: Leart Zuka (Servette Genf II), Mattéo Anselme (Servette Genf II), Edgar Dos Santos Goncalves (Urania Genève Sport), Marvin Lyoth (Meyrin FC)

Abgänge: Jonas Mayingi (?), Jules Tomas (?), Fred Annor Mensah (?), Yannis Sghaier (?), Mohsen Abdeljaoued (?), Marie Dan Ben El (?), Check Adam Ouattara (?), Leandro Zbinden (FC Bulle), Sinclair Baddy Dega (Meyrin FC), Mahir Rizvanovic (AC Bellinzona)



FC Kreuzlingen

Trainer: Kürsat Ortancioglu, Michael Pfister

Zugänge:

Abgänge: Lukas Zwahlen (SV Schaffhausen), Andri Zimmermann (USV Eschen-Mauren), Arbnor Hasani (SC YF Juventus)



FC Lausanne-Sport II

Trainer: Manu Hervás

Zugänge:

Abgänge: Lorenzo Bittarelli (Yverdon Sport FC)



FC Lugano II

Trainer: Andrea Vitali

Zugänge:

Abgänge: Damiano Terzi (FC Ascona), Fotios Pseftis (Alemannia Aachen/DEU)



FC Luzern II

Trainer: Michel Renggli

Zugänge:

Abgänge: Ismajl Beka (Grasshopper Club Zürich), Jasha Bracher (FC Besa Biel/Bienne)



FC Paradiso

Trainer: Baldassare Raineri, Vincenzo Saladino

Zugänge:

Abgänge: Armand Demalija (Italien), Ezequiel Schelotto (Dubai City FC/VAE), Miro Soldo (Zabbar St. Patrick FC/MAL), Shahin Edougue (FC Stade Nyonnais)

FC Schaffhausen

Trainer: David Sesa

Zugänge:

Abgänge: Mark Marleku (FC Breitenrain), Renato Spachiou (SC YF Juventus)



FC Zürich II

Trainer: Burim Kukeli

Zugänge:

Abgänge:



SC Brühl

Trainer: Denis Sonderegger

Zugänge:

Abgänge: Jean-Paul N Djoli (FC Wil)



SC Cham

Trainer: Pascal Nussbaumer

Zugänge:

Abgänge: Robin Belser (SV Schaffhausen)



SC Kriens

Trainer: Michael Winsauer

Zugänge: Lorin Jetzer (BSC Young Boys II), Esey Gebreyesus (FC Aarau)

Abgänge: Timo Sollberger (FC Breitenrain), Dorde Komatovic (FC Wohlen)



Vevey-Sports

Trainer: Ali Kokollari

Zugänge: Nelo Aloise (FC Lonay), Mohamed Gassama (FC Kosova NE), Seroj Titizian (FC Kosova NE)

Abgänge: Semih Kaan Toker (Batman Petrolspor/TÜR), Joris Correa (FC Bulle), Premtim Gashi (FC Prishtina Bern), Tony Romain Robert (FC Annecy B/FRA)

