Die U10 des SSV Reutlingen freut sich auf den Kreuzeiche Cup im Stadion an der Kreuzeiche am 31.5. und 1.6.2025 – Foto: SSV Reutlingen

Kreuzeiche Cup: Internationales U10-Turnier und Kinderfest Am 31. Mai und 1. Juni ist beim SSV Reutlingen einiges geboten.

Am Wochenende vom 31. Mai und 1. Juni 2025 wird die Kreuzeiche zum Schauplatz internationalen Jugendfußballs mit begleitendem Familienprogramm: Erstmals findet im Stadion an der Kreuzeiche beim SSV Reutlingen ein internationales U10-Turnier im 6+1-Modus statt. Neben europäischen Spitzenvereinen sind auch U10-Mannschaften aus der Region Neckar-Alb eingeladen. Gemeinsam mit seinem Hauptpartner Swissnet möchte der SSV seinen Gästen und allen fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen aus der Region zwei unvergessliche Tage bieten.







Swissnet Internationales U10 Fußballturnier Am Samstag, 31. Mai, treten 16 Mannschaften im internationalen Vergleich gegeneinander an. Das Teilnehmerfeld ist gespickt mit Nachwuchsteams europäischer Topclubs. Mit dem FC Porto aus Portugal, dem FC Zürich aus der Schweiz, Fenerbahçe Istanbul aus der Türkei, Górnik Zabrze – dem polnischen Herzensclub von Lukas Podolski – sowie Slovan Bratislava und dem Linzer ASK sind traditionsreiche Vereine vertreten, die auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken können.

Ergänzt wird das Feld durch Red Bull Salzburg und namhafte deutsche Vereine wie Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, SV Darmstadt 98, VfB Stuttgart, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Kaiserslautern. Sie alle kommen mit ihren U10-Teams nach Reutlingen, um sich mit der U10 des SSV Reutlingen und den anderen Topteams an der Kreuzeiche zu messen. Am Sonntag findet ein Leistungsvergleich mit regionalen Mannschaften aus der Region Neckar-Alb statt. Diese treffen auf einen Teil der internationalen und nationalen Teilnehmer vom Vortag. So entsteht ein Begegnungsformat, das den Austausch zwischen regionalem und überregionalem Jugendfußball auf Augenhöhe vor einer einzigartigen Stadionkulisse bietet. (SLP) Kinderfest findet im Rahmen des Turniers neue Heimat