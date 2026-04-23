 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Kreuzberg-Derby an der Züllichauer - Große Not bei Bero

Landesliga-Staffel 1: Der 24.Spieltag in der Vorschau

von far · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der 24. Spieltag der Landesliga Staffel 1 bringt Spannung an beiden Enden der Tabelle. FC Internationale Berlin geht als Spitzenreiter in den Spieltag und steuert auf den direkten Aufstieg in die Berlin-Liga zu. Sportfreunde Johannisthal hält den Relegationsplatz und will den Vorsprung auf die Verfolger behaupten. Im Keller stehen vor allem Empor II, Neukölln und Berolina Mitte massiv unter Druck.

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Morgen, 19:30 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
19:30

Direktes Duell im unteren Mittelfeld: Preussen II und der Berliner SC II trennen nur ein Punkt. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Viel spricht für eine intensive Partie, in der es vor allem um Sicherheit im Tabellenkeller geht.

Sa., 25.04.2026, 14:15 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
14:15

Pfeffersport steht mit 26 Punkten noch nicht völlig sorgenfrei da und braucht weiter Zähler. Spitzenreiter Internationale reist dagegen mit 56 Punkten und klarem Kurs Richtung Berlin-Liga an. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, die sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher erlauben wollen.

Sa., 25.04.2026, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
14:30

Ein Kellerduell mit enormer Bedeutung. Empor II steht mit 19 Punkten auf Rang 14 und braucht dringend einen Sieg, um die Abstiegsplätze zu verlassen oder zumindest den Anschluss zu halten. Schlusslicht Berolina Mitte steht mit 11 Punkten bereits massiv unter Druck und braucht fast schon zwingend drei Punkte, um die letzte Hoffnung zu bewahren.

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
12:30

Der Berliner SV 92 hält mit 44 Punkten weiter Anschluss an Rang zwei und braucht im Aufstiegsrennen zwingend einen Sieg. Schöneberg steht mit 29 Punkten im unteren Mittelfeld und will den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Die Gäste reisen mit mehr Druck an, treffen aber auf einen Gegner, der ebenfalls dringend punkten will.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
13:00

Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich mit 32 Punkten eine ordentliche Ausgangslage erarbeitet, ist aber noch nicht endgültig durch. Neukölln steht mit 16 Punkten auf einem Abstiegsplatz und benötigt jeden Zähler. Die Gastgeber sind favorisiert, doch für die Gäste zählt inzwischen jeder Punkt doppelt.

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
13:30

Die Berliner Amateure stehen mit 34 Punkten im gesicherten Mittelfeld und können relativ befreit aufspielen. Hilalspor liegt mit 40 Punkten auf Rang vier und will im Kampf um die Spitzenplätze dranbleiben. Die Gäste bringen die bessere Tabellenposition mit, doch die Amateure gelten als unangenehmer Gegner.

– Foto: Frank Arlinghaus

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
14:00

Johannisthal geht mit 50 Punkten als Tabellenzweiter in den Spieltag und will den Relegationsplatz festigen. Borsigwalde steht mit 31 Punkten im Mittelfeld und hat weder nach oben noch nach unten ganz Ruhe. Die Gäste stehen unter Zugzwang, denn jeder Punktverlust kann den Vorsprung auf die Konkurrenz schmelzen lassen.

So., 26.04.2026, 11:30 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
11:30

Friedenau rangiert mit 37 Punkten im gesicherten oberen Mittelfeld und will die Saison stabil zu Ende spielen. Hürtürkel steht mit 23 Punkten deutlich näher an der Gefahrenzone und braucht noch Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Die Gastgeber gehen mit der besseren Ausgangslage in die Partie.

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