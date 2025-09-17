Kreuzbandriss: VfB Lübeck muss auf Pierre Becken verzichten

Der VfB Lübeck muss für den Rest der Saison auf einen seiner erfahrensten Akteure verzichten. Co-Trainer Pierre Becken hat sich im SHFV-Pokalspiel gegen Kilia Kiel schwer verletzt: Ein Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie beendet die Spielzeit für den 37-Jährigen vorzeitig. Wann und wo die notwendige Operation stattfinden wird, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

Becken war in den vergangenen Wochen mehr als nur ein zusätzlicher Routinier. In einer Mannschaft, die sich nach zahlreichen Veränderungen noch finden muss, brachte er Stabilität in der Defensive, körperliche Präsenz und Führungsstärke. Über 280 Partien in der Regionalliga und knapp 40 Einsätze in der 3. Liga sprechen für seine Erfahrung. Sein Ausfall trifft Lübeck deshalb nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch.