Kreuzbandriss überschattete OL-Zeit: Stürmer geht zurück nach Hombruch

In der Spielzeit 2023/24 lief der heute 26-jährige Luca de Angelis ein halbes Jahr für den Hombrucher SV in der Westfalenliga auf, nachdem er zuvor bereits viel Erfahrung in seiner Geburtsstadt Münster beim TuS Hiltrup und 1. FC Gievenbeck auf gehobenem Amateurniveau gesammelt hatte. Nun kehrt der in Dortmund-Hörde lebende Mittelstürmer nach glücklosen anderthalb Jahren beim Oberligisten FC Eintracht Rheine, die mit einem Kreuzbandriss im Sommer 2024 begannen, nach Hombruch zurück.

HSV-Coach Karim Bouasker erklärt in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Luca hat Lust darauf, bei uns länger zu bleiben. Der Aufwand für Rheine war ihm zu groß geworden. Wir bekommen einen kompletten Stürmer und einen echten Knipser. Er ist stark im Eins-gegen-Eins, hat enormes Tempo und auch den Blick für die Mitspieler."

De Angelis, u. a. beim SC Preußen Münster ausgebildet, sammelte bereits im ersten Seniorenjahr Oberliga-Einsätze beim 1. FC Gievenbeck (Saison 2018/19), bevor er zum Leistungsträger beim TuS Hiltrup in der Westfalenliga wurde (46 Spiele, 23 Tore). Über Hombruch und ein halbes Jahr beim Lüner SV (damals Westfalenliga) landete der damals in die Oberliga strebende Torjäger im Sommer 2024 in Rheine, wofür er in der Vergangenheit immer die lange Anfahrt aus Dortmund in Kauf genommen hat.