Kreuzbandriss überschattet Hildener 5:0-Testspielsieg

VfB 03 Hilden – SG Unterrath 5:0 (3:0). In der Testspielserie des VfB 03 geht es in der Ergebnisskala weiter auf und ab. Auf die klare 1:4-Niederlage beim Mitaufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 ließen die Hildener Spieler nun einen glatten 5:0-Sieg über die SG Unterrath folgen. „Eine gute Landesligamannschaft“, wie Toni Molina, der zusammen mit Philipp Schütz das Cheftrainerduo des Regionalliga-Neulings bildet, in seiner Analyse nach dem Abpfiff befand. In der Abwehr der Gäste stand unter anderem Roman Wakily, der in der vergangenen Saison noch zum Oberliga-Kader des VfB 03 gehörte, sich aber bereits Mitte Mai zur Rückkehr nach Unterrath entschloss.
Rund 100 Zuschauer verfolgten im Stadion am Bandsbusch eine Begegnung, die sie nicht wirklich von den Sitzen riss. „Für uns war es eher eine Trainingseinheit, bei der viele 60 und mehr Minuten gespielt haben. Dabei haben wir individuelle Erkenntnisse gewonnen“, stellte Molina fest. Die erste Chance eröffnete sich seiner Mannschaft nach einem Pass von Phil Zimmermann auf Armin Deljkovic, doch dessen Schuss parierte SG-Keeper Michael Sperling zur Ecke (10.). Einen Deljkovic-Freistoß klärte der Torhüter per Faustabwehr (19.). Drei Minuten später leitete Nick Sangl jedoch mit einer präzisen Flanke die Hildener Führung ein – Egzon Zendeli drückte das Leder am langen Pfosten unbedrängt zum 1:0 über die Linie (22.). Keine 60 Sekunden danach köpfte Etienne Feese den Ball an die Lattenunterkante des gegnerischen Kastens, von da sprang die Kugel ins Feld zurück.
Ganz ungefährlich waren aber auch die Unterrather Angriffe nicht. So hatte Shunya Hashimoto im Strafraum des VfB 03 plötzlich freie Bahn, seinen schwachen Schuss hielt Jens Born, der diesmal zwischen den Hildener Pfosten stand, jedoch problemlos fest (25.). Nach einer Kombination über Deljkovic und Sangl scheiterte Pascal Weber zunächst, aber im zweiten Versuch traf Feese zum 2:0 (31.). Kurz vor der Pause kam dann auch Weber noch zu seinem Erfolgserlebnis, als er nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld heraus auf 3:0 (43.) erhöhte.
Nach dem Wiederanpfiff ließ zunächst Unterrath mit einem 18-Meter-Schuss von Hashimoto aufhorchen (47.). Kurz danach verwertete Phil Zimmermann einen Elfmeter zum 4:0 (50.) – damit war bei den Gästen die Luft endgültig raus. Bereits in der 58. Minute sorgte Deljkovic mit dem Treffer zum 5:0 für den Endstand. Den Schlusspunkt in der Hildener Offensive setzte Venhar Ismailji, der in der letzten Saison noch für den Oberligisten FC Büderich auflief, sich nun aber im Kader des VfB 03 für Regionalliga-Einsätze empfehlen will. Erste Erfahrungen in dieser Klasse sammelte der Mittelfeldakteur bei Fortuna Düsseldorf. In der zweiten Mannschaft absolvierte er in der Saison 2023/24 acht Begegnungen. Dem VfB 03 schloss sich der nunmehr 21-Jährige erstmals im Sommer 2022 an, als die Hildener U19-Junioren den Aufstieg in die Jugendbundesliga schafften. Ismailji notierte damals in seiner Statistik 13 Spiele und drei Tore, ehe er zur Fortuna ging und dann der Abstecher zum Oberligisten TSV Meerbusch (14 Spiele, ein Tor) folgte.
Abseits des Feldes verfolgte Lukas Lier das Testspiel gegen Unterrath. Der 24-Jährige hatte sich im Training am Knie verletzt, als er mit dem Stollenschuh im Rasen hängen blieb. Inzwischen steht nach einer MRT-Untersuchung die ärztliche Diagnose „Kreuzbandriss“ fest. Für den Mittelfeldakteur ein bitteres Urteil, nach der notwendigen Operation muss er vermutlich eine rund sechsmonatige Reha-Phase meistern, ehe er wieder dem Leder im Mannschaftskreis nachjagen kann. Seine erste Saison in der Regionalliga ist für Lier damit zumindest in der Hinrunde gelaufen. Ob es für einen Einsatz in der Rückrunde reicht, hängt vom Heilungsprozess ab. Derweil steht für sein Team am Sonntag das nächste Testspiel an. Anpfiff bei der Spvgg. Erkenschwick (Oberliga Westfalen) ist um 15 Uhr.