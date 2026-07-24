Kreuzbandriss überschattet Hildener 5:0-Testspielsieg Aufsteiger VfB 03 Hilden gewinnt das Testspiel gegen die SG Unterrath 5:0 – doch Lukas Lier verfolgt die Partie nur als Zuschauer. Der 24-Jährige verletzte sich am Knie und bangt nun um seine erste Regionalliga-Saison. von RP / Birgit Sicker · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Hilden siegt gegen Unterrath – Foto: Tom Klesper

VfB 03 Hilden – SG Unterrath 5:0 (3:0). In der Testspielserie des VfB 03 geht es in der Ergebnisskala weiter auf und ab. Auf die klare 1:4-Niederlage beim Mitaufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 ließen die Hildener Spieler nun einen glatten 5:0-Sieg über die SG Unterrath folgen. „Eine gute Landesligamannschaft“, wie Toni Molina, der zusammen mit Philipp Schütz das Cheftrainerduo des Regionalliga-Neulings bildet, in seiner Analyse nach dem Abpfiff befand. In der Abwehr der Gäste stand unter anderem Roman Wakily, der in der vergangenen Saison noch zum Oberliga-Kader des VfB 03 gehörte, sich aber bereits Mitte Mai zur Rückkehr nach Unterrath entschloss.

Rund 100 Zuschauer verfolgten im Stadion am Bandsbusch eine Begegnung, die sie nicht wirklich von den Sitzen riss. „Für uns war es eher eine Trainingseinheit, bei der viele 60 und mehr Minuten gespielt haben. Dabei haben wir individuelle Erkenntnisse gewonnen“, stellte Molina fest. Die erste Chance eröffnete sich seiner Mannschaft nach einem Pass von Phil Zimmermann auf Armin Deljkovic, doch dessen Schuss parierte SG-Keeper Michael Sperling zur Ecke (10.). Einen Deljkovic-Freistoß klärte der Torhüter per Faustabwehr (19.). Drei Minuten später leitete Nick Sangl jedoch mit einer präzisen Flanke die Hildener Führung ein – Egzon Zendeli drückte das Leder am langen Pfosten unbedrängt zum 1:0 über die Linie (22.). Keine 60 Sekunden danach köpfte Etienne Feese den Ball an die Lattenunterkante des gegnerischen Kastens, von da sprang die Kugel ins Feld zurück. Ganz ungefährlich waren aber auch die Unterrather Angriffe nicht. So hatte Shunya Hashimoto im Strafraum des VfB 03 plötzlich freie Bahn, seinen schwachen Schuss hielt Jens Born, der diesmal zwischen den Hildener Pfosten stand, jedoch problemlos fest (25.). Nach einer Kombination über Deljkovic und Sangl scheiterte Pascal Weber zunächst, aber im zweiten Versuch traf Feese zum 2:0 (31.). Kurz vor der Pause kam dann auch Weber noch zu seinem Erfolgserlebnis, als er nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld heraus auf 3:0 (43.) erhöhte.