Kreuzbandriss trübt Fürther Aufstiegsfreude

Fürth. Reichlich Grund zum Jubeln hatte der FC Fürth am vergangenen Wochenende. Die erste Mannschaft, die bereits seit Ende März als Meister der Kreisoberliga Bergstraße feststeht, erledigte ihre Pflichtaufgabe in Groß-Rohrheim mit Bravour und siegte durch Tore von Nils Arras, Christian Vetter, Luca Sielmann und Tim Gensel souverän mit 4:0.

Noch ausgelassener durfte die Zweite feiern: Durch einen 3:2-Sieg im Spitzenspiel der C-Liga beim Tabellendritten SV Zwingenberg machte die Elf von Spielertrainer Amir Duric den Aufstieg in die B-Liga bereits zwei Spieltage vor Rundenende perfekt – trotz eines 0:2-Rückstandes. Schon im ersten Jahr nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit der KSG Mitlechtern kehrt der „kleine“ FC somit nach sechsjähriger Abstinenz in die B-Liga zurück.

Der Tabellenzweite ist bei einem Acht-Punkte-Vorsprung auf Zwingenberg von einem der beiden sicheren Aufstiegsplätze nicht mehr zu verdrängen. Gleiches gilt für den aktuellen Spitzenreiter Olympia Lorsch II (neun Punkte Vorsprung).

Dem Last-Minute-Sieg in Zwingenberg – Ali Hodroj erzielte das siegbringende 3:2 in der Nachspielzeit – ließen die frisch gebackenen Aufsteiger eine Ortsrundfahrt auf der Ladefläche eines rot-weiß geschmückten Lkw sowie eine feucht-fröhliche Aufstiegsfeier im Gasthaus „Zum Anker“ folgen.

Getrübt wurde die Stimmung allerdings am Sonntagnachmittag: Nils Arras, nach Andreas Adamek (36 Treffer) mit 16 Toren zweitbester Schütze der Kreisoberliga-Mannschaft hat sich in Groß-Rohrheim einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird dem Gruppenliga-Aufsteiger in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen.

„Nils war in grandioser Form und hat in den letzten zwei Jahren eine tolle Entwicklung genommen“, ließ der FC über die sozialen Medien verlauten – verbunden mit den Worten: „Viel Kraft und Geduld in den nächsten Wochen, die FC-Familie begleitet Dich auf Deinem Weg zurück auf den Fußballplatz.“

Tröstende Worte gab es via Instagram auch vom FC Alemannia Groß-Rohrheim. „Gute Genesung auch von uns, sehr starker Spieler! Lass den Kopf nicht hängen“, kommentierte der Gegner vom Sonntag den ursprünglichen FC-Post.