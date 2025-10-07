Tim Gerhards (mitte) will zur Rückrunde wieder auf dem Platz stehen. – Foto: Ahmet Eken

Kreuzbandriss, Stolberg-Aus – so plant Tim Gerhards sein Comeback Ex-Würselener Torjäger über Kreuzbandriss, Stolberg-Aus und Comeback-Pläne Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Tim Gerhards

Drei Jahre lang war Tim Gerhards beim VfR Würselen ein Garant für Tore. Mit 60 Treffern und 44 Vorlagen in 75 Bezirksliga-Partien prägte er die Offensive des VfR. Doch im Mai 2025 stoppte ihn ein Kreuzbandriss – ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als sein Wechsel zur SG Stolberg schon feststand. Ohne ein Pflichtspiel bestritten zu haben, trennten sich beide Seiten wieder.

„Ich bin aus zwei Gründen nach Stolberg gegangen. Das war einmal Trainer Besnik Sabani, ein sehr, sehr feiner Mensch. Und zum anderen wurde mir eine gute Arbeitsstelle versprochen. Das hat sich dann leider nicht ergeben.“ Den Grund sieht Gerhards klar: „Der Vorstand der SG kann da nichts für, das war alleiniges Verschulden des Eigentümers der Firma. Charakterlich und menschlich war das sehr schwach, da einen so im Regen stehen zu lassen.“ Für den 30-Jährigen ist die Episode abgehakt, auch wenn sie Spuren hinterließ. „Das zieht sich leider durch die Gesellschaft, dass Menschlichkeit oft hinten herunterfällt. Ich habe es jetzt am eigenen Leib spüren müssen.“

Familie und Verletzung – ein bewegtes Jahr Privat erlebte der Torjäger im Jahr 2025 Höhen und Tiefen. Gerhards wurde Vater, feierte seinen 30. Geburtstag, musste aber auch einen Rückschlag hinnehmen. „Aurelia ist ein sehr, sehr großes Glück. Es ist das Schönste, Familie zu haben und so ein kleines Wesen von Anfang an zu begleiten.“ Nur wenige Monate später folgte jedoch der Schock: der Kreuzbandriss Anfang Mai im Spiel gegen den TV Konzen. „Es war ganz unspektakulär bei einer Schussbewegung. Ich habe ein Knacken gehört, aber keine Schmerzen gehabt. Zum Glück wurde es im MRT entdeckt – sonst hätte ich weitergespielt und noch mehr kaputt machen können.“ Für Gerhards bleibt es dennoch „Glück im Unglück“.