Kreuzbandriss: Severin Müller (rot) fällt beim SV Heimstetten aus. – Foto: Dieter Michalek

Kreuzbandriss im Derby ‒ SVH bangt vor Duell mit 1860 um Müller Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Heimstetten TSV 1860 II

An diesem Mittwoch starten für die Bayernliga-Fußballer des SV Heimstetten die Flutlicht-Wochen. Denn beginnend mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München II um 19 Uhr tritt der SVH sechsmal hintereinander in den Abendstunden an. „Und die Jungs freuen sich darauf“, sagt Trainerin Sarah Romert. „Denn prinzipiell sind solche Flutlichtspiele immer was Schönes.“

Ob die vom Flutlicht beleuchteten Heimstettner auch im übertragenen Sinne strahlen werden? Bei dieser Frage fällt eine Prognose schwer. Denn nach den zwei Unentschieden zum Auftakt – einem 3:3 gegen Nördlingen folgte ein 1:1 beim Nachbarn Ismaning – wisse sie selbst noch nicht recht, wo ihr Team aktuell stehe, räumt die Trainerin ein. Heute, 19:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten TSV 1860 München TSV 1860 II 19:00 PUSH

Müller fällt mit Kreuzbandriss aus „Ich denke, man sieht, dass sich bei uns viel getan hat – und dass es noch Zeit braucht, bis sich alles findet“, sagt Sarah Romert mit Blick auf ein Dutzend Abgänge und ebenso viele Neuverpflichtungen im Sommer. Zuletzt in Ismaning standen ganze sechs Kicker in der Startelf, die vergangene Saison noch nicht das SVH-Trikot getragen haben – und das, obwohl in Dominique Girtler und David Leitl aktuell noch zwei Zugänge verletzungsbedingt fehlen.