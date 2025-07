Kreuzbandriss-Horror bringt Heimstetten unter Zugzwang: „Ihn zu ersetzen, ist unmöglich“

Was anfangs wie eine „harmlose“ Diagnose aussah, sollte sich bald als Alptraum entpuppen. „Es gab die Tendenz zum Außenbandriss“, erzählt Heimstettens Trainerin Sarah Romert im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. Müller biss auf die Zähne und spielte bis zur Halbzeit weiter. „Er ist besonders. Er ist über den Schmerz gegangen und wollte unbedingt weitermachen“, sagt Romert. Vor der Pause dann die Gewissheit: Nach einem Pass merkte Müller das Knie erneut und zog in der Halbzeit die Reißleine.

Eigengewächs und Leistungsträger fällt aus ‒ SVH-Offensive erheblich geschwächt

Ausgerechnet am Saisonbeginn, ausgerechnet im Derby und ausgerechnet er. Müller ist ein Heimstettener Eigengewächs – 24 Jahre jung und hat noch nie für einen anderen Verein gespielt. Dass er direkt nach seinem MRT-Termin am Montag Trainerin Romert anrief und fragte, wie er der Mannschaft am besten helfen könne, zeigt, welche Art Spieler dem Team in den kommenden Monaten fehlen wird.