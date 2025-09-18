Kreuzbandriss bei Pierre Becken – VfB Lübeck verliert erfahrene Stütze

Der VfB Lübeck muss für den Rest der Saison auf Pierre Becken verzichten. Der 37-jährige Co-Trainer, der in den vergangenen Wochen auch als Spieler eingesprungen war, erlitt im SHFV-Pokalspiel gegen Kilia Kiel einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Die Diagnose wurde nach eingehenden Untersuchungen bestätigt. Über Zeitpunkt und Ort der Operation soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

Becken hatte der neu formierten Mannschaft in einer sportlich schwierigen Phase Stabilität, Zweikampfstärke und Führungsqualität verliehen. Mit mehr als 280 Regionalligaspielen und rund 40 Einsätzen in der 3. Liga war er ein wichtiger Rückhalt in der Defensive. Sein Ausfall ist für den VfB ein herber Schlag.

Sportvorstand Sebastian Harms betonte, dass Becken trotz der Verletzung ein zentraler Bestandteil des Trainerteams bleibe. Der Verein hat dem Routinier umfassende Unterstützung bei seiner Genesung zugesichert. Für die Lübecker bedeutet der Ausfall zugleich eine Chance für die jüngeren Spieler, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen. Der VfB Lübeck wünscht Becken eine erfolgreiche Operation und schnelle Genesung.