Kreuzbandriss bei Eschler: Erlbach holt Dingolfinger Sebastian Thanner Letzte Saison 20 Spiele in der Landesliga Mitte - SVE nun auf der Torhüterposition wieder sehr gut aufgestellt von Thorsten Eisenacker · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Zuletzt noch für den FC Dingolfing im Tor, nun in Erlbach: Sebastian Thanner – Foto: Paul Hofer

Der SV Erlbach hat auf den erneuten Kreuzbandriss von Jonas Eschler reagiert und mit Sebastian Thanner einen neuen Torwart verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom FC Dingolfing und soll das Torhüterteam des Bayernligisten verstärken.

Zweiter Kreuzbandriss bei Jonas Eschler Die Nachricht von Eschlers Verletzung hatte die Erlbacher Verantwortlichen letzte Woche schwer getroffen. Erst im Herbst des vergangenen Jahres war der talentierte Schlussmann nach einem zuvor erlittenen Kreuzbandriss auf den Platz zurückgekehrt. In sechs Bayernliga-Partien im Frühjahr zeigte er starke Leistungen und blieb dabei gleich dreimal ohne Gegentor. Umso bitterer ist die erneute schwere Verletzung im Training am Dienstag, die den jungen Keeper nun zu einer langen Pause zwingt. Mit Thanner schon länger in Kontakt Die Verpflichtung von Sebastian Thanner kommt allerdings nicht völlig überraschend. Bereits vor Monaten hatten die Erlbacher Verantwortlichen Kontakt zum Torwart aufgenommen, nachdem feststand, dass Lorenz Becherer beruflich bedingt den Verein verlassen würde. Becherer ist mittlerweile zum FC Ismaning zurückgekehrt. Im März absolvierte Thanner ein Probetraining in Erlbach und war sofort angetan: „Man merkt, dass in Erlbach viel dahintersteckt. Am Vereinsgelände, aber auch der ehrliche Umgang und die Kommunikation waren herausragend. Auch die sportliche Entwicklung der letzten Jahre ist beeindruckend“, sagt der 22-Jährige. Damals kam ein Wechsel jedoch nicht zustande. Thanner wollte zunächst die Planungen des FC Dingolfing abwarten. Während sich die Entscheidung dort hinzog, verpflichtete der SV Erlbach mit Egon Weber vom SV Kirchanschöring bereits einen neuen Torwart. Durch die Verletzung von Jonas Eschler ergab sich nun jedoch kurzfristig eine neue Möglichkeit und beide Seiten nutzten die Chance.

Sportlich bringt Thanner bereits einiges an Erfahrung mit. In der vergangenen Saison absolvierte er 20 Einsätze für den FC Dingolfing in der Landesliga Mitte. Zuvor stand er zwei Jahre bei der SpVgg Hankofen-Hailing unter Vertrag. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der in Straubing wohnende Student der Sportwissenschaften beim ASV Cham und der SpVgg Deggendorf. Neben dem Studium baut er sich derzeit eine eigene Marketingagentur auf. Thanner will "alles reinhauen" Nun möchte der Niederbayer auch sportlich den nächsten Schritt gehen. „Ich will alles reinhauen und meine Qualitäten als Torwart zeigen. Ich hoffe, wir erreichen als Mannschaft alle unsere Ziele und freue mich unbändig auf den SV Erlbach“, blickt Thanner voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe.