Kreuzbandriss bei Eschler: Erlbach holt Dingolfinger Sebastian Thanner

Der SV Erlbach hat auf den erneuten Kreuzbandriss von Jonas Eschler reagiert und mit Sebastian Thanner einen neuen Torwart verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom FC Dingolfing und soll das Torhüterteam des Bayernligisten verstärken.
Die Nachricht von Eschlers Verletzung hatte die Erlbacher Verantwortlichen letzte Woche schwer getroffen. Erst im Herbst des vergangenen Jahres war der talentierte Schlussmann nach einem zuvor erlittenen Kreuzbandriss auf den Platz zurückgekehrt. In sechs Bayernliga-Partien im Frühjahr zeigte er starke Leistungen und blieb dabei gleich dreimal ohne Gegentor. Umso bitterer ist die erneute schwere Verletzung im Training am Dienstag, die den jungen Keeper nun zu einer langen Pause zwingt.
Die Verpflichtung von Sebastian Thanner kommt allerdings nicht völlig überraschend. Bereits vor Monaten hatten die Erlbacher Verantwortlichen Kontakt zum Torwart aufgenommen, nachdem feststand, dass Lorenz Becherer beruflich bedingt den Verein verlassen würde. Becherer ist mittlerweile zum FC Ismaning zurückgekehrt. Im März absolvierte Thanner ein Probetraining in Erlbach und war sofort angetan: „Man merkt, dass in Erlbach viel dahintersteckt. Am Vereinsgelände, aber auch der ehrliche Umgang und die Kommunikation waren herausragend. Auch die sportliche Entwicklung der letzten Jahre ist beeindruckend“, sagt der 22-Jährige. Damals kam ein Wechsel jedoch nicht zustande. Thanner wollte zunächst die Planungen des FC Dingolfing abwarten. Während sich die Entscheidung dort hinzog, verpflichtete der SV Erlbach mit Egon Weber vom SV Kirchanschöring bereits einen neuen Torwart. Durch die Verletzung von Jonas Eschler ergab sich nun jedoch kurzfristig eine neue Möglichkeit und beide Seiten nutzten die Chance.
Sportlich bringt Thanner bereits einiges an Erfahrung mit. In der vergangenen Saison absolvierte er 20 Einsätze für den FC Dingolfing in der Landesliga Mitte. Zuvor stand er zwei Jahre bei der SpVgg Hankofen-Hailing unter Vertrag. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der in Straubing wohnende Student der Sportwissenschaften beim ASV Cham und der SpVgg Deggendorf. Neben dem Studium baut er sich derzeit eine eigene Marketingagentur auf.
Nun möchte der Niederbayer auch sportlich den nächsten Schritt gehen. „Ich will alles reinhauen und meine Qualitäten als Torwart zeigen. Ich hoffe, wir erreichen als Mannschaft alle unsere Ziele und freue mich unbändig auf den SV Erlbach“, blickt Thanner voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe.
Froh über die schnelle Einigung zeigt sich auch SVE-Sportchef Christoph Huber: „Die Verletzung von Jonas hat uns alle sehr getroffen. Umso wichtiger war es, schnell eine Lösung zu finden, die sportlich und menschlich zu uns passt. Sebastian war dabei sofort die erste Wahl. Er ist ein sehr talentierter Torwart, der uns bereits im Probetraining im Frühjahr sowohl auf dem Platz als auch charakterlich komplett überzeugt hat. Deshalb bin ich auch nach dem Probetraining mit ihm in Kontakt geblieben. Als sich durch die Verletzung von Jonas die Situation verändert hat, habe ich Sebastian direkt angerufen. Seine Bereitschaft war von Anfang an da und die Gespräche waren sehr offen und unkompliziert. Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel jetzt zustande gekommen ist. Mit Sebastian gewinnen wir einen ehrgeizigen jungen Torwart mit großem Potenzial, der sportlich wie menschlich hervorragend zu uns passt.“