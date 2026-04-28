Kreuzbandriss bei Dennis Böschen: Bitteres Ende beim SVBV

Dennis Böschen – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Für Dennis Böschen endet seine Zeit beim Landesligisten SV Bruchhausen-Vilsen verletzungsbedingt früher als geplant. Wie der Verein auf Instagram bekanntgab, bestätigten sich die Befürchtungen nach dem Pokalspiel am 22. April beim STK Eilvese. Bei einer Untersuchung wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes festgestellt.

Damit fällt Böschen über das Saisonende hinaus aus. Da sein Abschied im Sommer bereits feststand, bedeutet die Verletzung zugleich das vorzeitige Ende seiner aktiven Zeit beim SV Bruchhausen-Vilsen. Der mittlerweile 38-Jährige hatte den Verein bereits im Winter darüber informiert, dass die laufende Saison seine letzte im Trikot des SVBV sein wird. Zur kommenden Spielzeit möchte er den zeitlichen Aufwand reduzieren und sich deshalb dem TuS Drakenburg nahe seines Wohnorts anschließen.

Seit 2019 spielte Böschen für die erste Herrenmannschaft des Vereins. In dieser Zeit hatte er maßgeblichen Anteil an den Aufstiegen in die Bezirksliga im Jahr 2020 sowie in die Landesliga 2025.