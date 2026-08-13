Kreuzbandriss bei Bielmeier: Putz muss wieder zwischen die Pfosten Beim famos gestarteten Bezirksligisten kommt es zu einer ungewollten Planänderung von Thomas Seidl · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Max Putz wird in nächster Zeit wieder regelmäßig im Tor stehen – Foto: Erhard Zettl

Eigentlich wollte Maximilian Putz beim FSV Landau nur mehr im Notfall zwischen den Pfosten stehen und sich auf seine Rolle als Trainer an der Seitenlinie konzentrieren. Allerdings ist nun der Worst Case eingetreten und Stammtorhüter Felix Bielmeier hat sich das hintere Kreuzband gerissen. Den 22-Jährigen Keeper erwischte es vor knapp zwei Wochen beim 1:0-Heimerfolg gegen Landesliga-Absteiger FC Teisbach.

"Felix hat sich super entwickelt und nicht umsonst haben wir ihn zu unserer uneingeschränkten Nummer eins gemacht. Dass er sich so schwer verletzt hat, ist natürlich extrem bitter. Ob er operiert werden muss, steht noch nicht fest. Das Fußballjahr 2026 ist definitiv für ihn gelaufen", informiert Landaus Abteilungsleiter Simon Schott, der froh ist, dass der Klub Routinier Putz in der Hinterhand hat: "Max als Standby-Torhüter zu haben, ist ein Luxus. Man sieht aber in solchen Fällen, wie schnell es gehen kann."







Felix Bielmeier hat sich das hintere Kreuzband gerissen – Foto: Charly Becherer





Der langjährige Regionalliga-Schlussmann steht noch voll im Saft und daher ist der Neuling auf der Torhüter-Position weiterhin top besetzt. Herausragend ist auch die Zwischenbilanz der Bergstädter, die nach fünf Spieltagen das Klassement der Bezirksliga West anführen. "Das ist eine schöne Momentaufnahme - nicht mehr und nicht weniger", sagte Chefanweiser Putz nach dem jüngsten Auswärtserfolg beim FC Walkertshofen. "Unser Start ist mehr als zufriedenstellend. Wir haben damit ein gutes Fundament für den weiteren Saisonverlauf gelegt. Träumereien gibt es bei uns dennoch nicht, wir können das alles gut einordnen. Unser Ziel ist und bleibt, eine sorgenfreie Saison zu spielen und möglichst schnell die 35, 36 Punkte beisammen zu haben, die man für den Klassenerhalt braucht. Wenn wir die haben, können wir uns mit neuen Themen beschäftigen. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Wir haben aber eine gute Truppe, die sich nicht zu verstecken braucht und die von Max Putz und Samu Pex Woche für Woche hervorragend eingestellt wird", betont Landaus Fußballboss Schott.



