Kreuzbandriss bei Basoglu: Wenn aus einem bitten Moment Neues entsteht

Erkan Basoglu muss seine aktive Karriere beenden. – Foto: 1. FC Hirschkamp

Es war dieser eine Moment, der die aktive Karriere von Erkan Basoglu abrupt beendete. Am 7. Dezember stand der Verteidiger des 1. FC Hirschkamp zuletzt auf dem Feld. Nach 14 Minuten war Schluss, das Kreuzband war durch. Der 36-Jährige zog für sich die Konsequenz, die Fußballschuhe an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen. Warum ein Hauch von Basoglu weiter durch den Verein weht, hat er gegenüber FuPa Niederrhein verraten.

Viel hat Basoglu in seiner aktiven Zeit schon erlebt, Aufstiege gefeiert, emotionale Momente miterlebt. Meistens stand er dabei selbst auf dem Platz, und dirigierte als Abwehrmann seine Vorderleute. Dies wird fortan nicht mehr passieren. Nach einem Kreuzbandriss zog er einen Schlussstrich, der zugleich einen neuen Anfang markiert. Sein Trikot mit der Nummer 69 bleibt in der Familie und wird zukünftig von seinem Neffen Kaan Besoglu getragen.

"Ich habe diese Nummer gewählt, weil die Verbundenheit zu meinem Vater für mich unbeschreiblich ist. Ich hätte zu gerne weiter mit gewissen Menschen auf dem Feld gekämpft, doch meine aktuelle Lage erlaubt es mir nicht. Ich gebe mein Trikot an meinen Neffen weiter. Es soll keine Last für ihn sein - ganz im Gegenteil: Es soll ihm Kraft geben. Diese Nummer steht für Familie. Er wird niemals allein auf dem Platz sein. Ich werde ihn immer unterstützen als Onkel. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die an mich geglaubt und mich unterstützt haben. Mein Support geht genau so an euch zurück", erklärt Basoglu.