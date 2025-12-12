Kreuzbandanriss: SV Meppen muss auf Thea Farwick verzichten

Der SV Meppen muss in den kommenden Monaten auf seine Torhüterin Thea Farwick verzichten. Die 22-Jährige zog sich im Heimspiel gegen Bayern München II eine Verletzung am linken Knie zu. Wie der Verein mitteilte, bestätigten medizinische Untersuchungen einen Anriss des hinteren Kreuzbandes.

Die gebürtige Emsländerin wird konservativ behandelt, eine Operation ist demnach nicht vorgesehen. Nach aktuellem Stand ist mit einer Ausfallzeit von vier bis fünf Monaten zu rechnen, genaue Prognosen zum Zeitpunkt ihres Comebacks bleiben jedoch offen.

Farwick gehört seit mehreren Jahren zum Kader der SVM-Frauen und etablierte sich als feste Größe im Tor. Der Verein wünschte ihr in einer Mitteilung eine gute und vollständige Genesung.