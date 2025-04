Kreuzauer Sportclub will sich gegen BC Oberzier rehabilitieren

Fußball Kreisliga A: Am Wochenende steht der 21. Spieltag an. Der Kreuzauer Sportclub trifft auf den BC Oberzier und will die einzige Niederlage der Saison wettmachen.

Offiziell steht an diesem Wochenende der 21. Spieltag in der Kreisliga A Düren an. Bisher durften sich die Zuschauer über insgesamt 527 Tore freuen, wovon der Kreuzauer Sportclub alleine 57 erzielt hat. Dabei geht er aktuell erst in sein 18. Saisonspiel. Und dies gegen den BC Oberzier, ausgerechnet der Verein, welcher der Ramm-Mannschaft am sechsten Spieltag eine 0:1-Niederlage beifügte. Die bisher einzige in der laufenden Serie. Natürlich, so sagt es Trainer Olaf Ramm, erinnere er sich noch recht gut an dieses Spiel. Der Platz war alles andere als gut bespielbar, teilweise mit Reif – es wurde unter der Woche im November gespielt – überzogen. Es war die 53. Spielminute, als Etienne Höfer nach Vorlage von Hamid Ataie zum Tor des Tages traf. 75 Prozent Ballbesitz für den SC reichten nicht zu einem Ausgleichstreffer.

Bernd Eller, Trainer des BC, wechselte sozusagen als Hommage noch in der 90. Spielminute Sascha Nacken ein, seinen Vorgänger im Amt. „Wir hatten mit viel Glück gewonnen, aber es war in meinen Augen trotzdem ein verdienter Sieg“, erinnert sich Eller an diesen denkwürdigen Abend. Für Olaf Ramm ist Nacken aber nicht als Spieler, sondern als Trainerkollege ein Begriff. „Sascha hat die Mannschaft des BC über Jahre gut ausgebildet, davon profitiert sie noch heute. Wir treffen auf eine mannschaftliche Geschlossenheit mit einigen Unterschiedsspielern, technisch versiert, die Tempofußball spielt und einen guten Abschluss hat“, sagt er über den momentanen Tabellenachten, dessen Defensive mit 44 Gegentoren allerdings die drittschlechteste Abwehr der Liga stellt. Dass Kreuzau sich für die Schlappe von damals rehabilitieren will, dies ist für Ramm keine Frage. „Natürlich wollen wir gewinnen, wie jedes Spiel, obwohl wir in personeller Hinsicht im Moment dürftig besetzt sind. Wir gehen mit Selbstbewusstsein auf den Platz, aber sicherlich nicht überheblich.“