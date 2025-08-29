 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Niklas Kühnapfel und der SC Elsdorf gastieren zum Auftakt bei Aufsteiger SV Lövenich.
Niklas Kühnapfel und der SC Elsdorf gastieren zum Auftakt bei Aufsteiger SV Lövenich. – Foto: Markus Becker

Kreuzau zur Saisoneröffnung in Frechen, Aufsteiger prüfen Top-Duo

Bezirksliga, Staffel 3: Nach dem Hick-Hack um die Ligazugehörigkeit gebührt dem SC Kreuzau am ersten Sonntagsspiel die Ehre des ersten Saisonspiels bei der Zweitvertretung der SpVg Frechen. Die beiden weiteren Aufsteiger bekommen es mit Top-Teams der Vorsaison zu tun.

Wo man nur schaut, scheinen sich die Teilnehmer der Bezirksliga, Gruppe 3, im Vergleich zur abgelaufenen Saison sogar noch eine Ecke verstärkt zu haben. Ein breites Feld dürfte sich also um die Top-Plätze bewerben, gleichzeitig wäre ein weiterer Mehrkampf gegen den Abstieg beinahe folgerichtig. Das qualitative Niveau der Neulinge wird direkt auf den Prüfstein gelegt. Der SV Lövenich empfängt Vizemeister SC Elsdorf, die JSG Erft gastiert beim ebenfalls stark einzuschätzenden Horremer SV. Das erste Saisonspiel steigt zwischen der SpVg Frechen II und dem SC Kreuzau.

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
13:00

Die Generalprobe im Dürener Kreispokal gegen B-Ligist Jackerath Opherten (3:0) gelang dem SCK ohne wesentliche Kopfschmerzen. Nach FuPa-Aufzeichnungen entfällt der letzte Bezirksliga-Auftritt von Kreuzau auf die Vorkriegszeit. Das Team um Lebensversicherung Nico Schröteler (38 Treffer in der Vorsaison) dürfte sich infolgedessen in der neuen Spielklasse also zunächst einmal zurechtfinden. In der Frechener Mannschaft tummeln sich nach dem siebten Platz in der Vorsaison einige neue Gesichter, auch in dieser Saison ist dem Team von Oliver Klein ein gesicherter Mittelfeldplatz zuzutrauen.

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
16:00live

Es käme einer faustdicken Überraschung gleich, wenn diese Elsdorfer Mannschaft nicht erneut eine ernsthafte Rolle im Aufstiegskampf mitspielen sollen. Auf dem Papier ist "Nullacht" sogar noch etwas stärker - in der Breite und Spitze - aufgestellt als im Vorjahr. Gerade in den vergangenen beiden Jahren duften man sich für den großen Wurf nur wenig Ausrutscher leisten. Und der Aufsteiger aus Lövenich stellt einige hochklassig erfahrene Spieler und mit Maurice Wieting einen der erfolgreichsten Torschützen vom Mittelrhein aus der Vorsaison (47 Treffer)

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
15:30

Nur haarscharf schrammte die JSG Erft schon vor zwei Spielzeiten am Bezirksliga-Klassenerhalt vorbei. Nach der direkten Rückkehr dürfte die Mannschaft um Trainer Christopher Kockerols und Top-Stürmer Luke Bungart mit breiter Brust einen einen neuen Anlauf wagen. Der erste Härtetest lässt nicht lange auf sich warten. Nach dem bitteren Saisonfinale wird der Horremer SV einen erneuten Anlauf in Richtung Landesliga wagen. Einmal mehr steht dem HSV dafür ausreichend Qualität zur Verfügung, doch die Konkurrenz ist erneut knallhart.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
15:15live

Aufgerüstet besonders durch einige Spieler von Viktoria Birkesdorf ist Lendersdorf im verflixten zweiten Jahr nach dem Aufstieg einiges zuzutrauen. Die Vorbereitungsspiele brachten viel Licht und Schatten mit sich, vor dem Ligabeginn ist die Alemannia vielleicht auch eine kleine Wundertüte. Nach dem ordentlichen achten Platz in der Vorsaison wird Sindorf wohl erneut ähnliche Tabellengefilde anpeilen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
15:00

Schon in der Vorsaison hat sich der TSV Düren als wiederkehrender Favoritenschreck etabliert, für die anstehende Spielzeit könnten die Schützlinge von Yunus Kocak selbst zu einem Top-Team reifen. Mit qualitativ eindrucksvollen Verstärkungen wie Tugay Temel und Adam Matuschyk dürfte eine wesentliche Verbesserung der Punkteausbeute im Bereich des Möglichen sein. Absteiger Erfstadt-Lechenich wird sich nach der bitteren Spielzeit in der Landesliga zunächst einmal finden wollen.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
15:15live

Die erste große Enttäuschung hat Birkesdorf bereits durch das Pokalausscheiden gegen B-Ligist SC Merzenich (1:3) hinter sich. Sieben Tage später hat die Elf von Marius Schinke einen echten Brocken zu Saisonauftakt vor der Brust. Unter anderem verstärkt durch den Regionalliga-Spieler Stephan Salger ist der TuS wohl noch etwas besser aufgestellt als zuvor.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
15:30

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Erneute Andeutungen von Josef Pfeifer zu einer möglichen Vereinsauflösung haben sich einmal mehr nicht bewahrheitet. Stattdessen legte Hilal-Maroc sogar noch auf dem Transfermarkt einen Zahn zu. Vom Ligarivalen aus Horrem kommt Abdelkader Boubker, vom Mittelrheinligist FC Pesch tummeln sich Ahmed-Emin Arslan, Jaheim Altug und Melih Satilmis in den Reihen der Bergheimer. Rein finanziell kann Ahrem sicher nicht mit dem Kontrahenten mithalten. Üblicherweise ist das Team von Thomas Frohn aber auch für eine Überraschung gegen einen nominell überlegenen Kontrahenten gut.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
15:30

Mit einem Jahr Pause ist Weiden zurück in der Gruppe 3. Ob man dem SV damit auch sportlich einen Gefallen getan hat, sei dahingestellt. Sicherlich wird die Mannschaft von Adrain Student in erste Linie auf den Klassenerhalt schauen. Gleiches gilt für den offenbar unabsteigbaren SV Bessenich, der schon zum zweiten Mal in Folge erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt dingfest machen konnte. Im ersten Pflichtspiel gegen Regionalligist Bonner SC (2:4) verpasste der SVB den ganz großen Coup, darf aus der Partie aber reichlich Selbstvertrauen mitnehmen.

Markus BeckerAutor