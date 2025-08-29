Kreuzau zur Saisoneröffnung in Frechen, Aufsteiger prüfen Top-Duo

Wo man nur schaut, scheinen sich die Teilnehmer der Bezirksliga, Gruppe 3, im Vergleich zur abgelaufenen Saison sogar noch eine Ecke verstärkt zu haben. Ein breites Feld dürfte sich also um die Top-Plätze bewerben, gleichzeitig wäre ein weiterer Mehrkampf gegen den Abstieg beinahe folgerichtig. Das qualitative Niveau der Neulinge wird direkt auf den Prüfstein gelegt. Der SV Lövenich empfängt Vizemeister SC Elsdorf, die JSG Erft gastiert beim ebenfalls stark einzuschätzenden Horremer SV. Das erste Saisonspiel steigt zwischen der SpVg Frechen II und dem SC Kreuzau.
Die Generalprobe im Dürener Kreispokal gegen B-Ligist Jackerath Opherten (3:0) gelang dem SCK ohne wesentliche Kopfschmerzen. Nach FuPa-Aufzeichnungen entfällt der letzte Bezirksliga-Auftritt von Kreuzau auf die Vorkriegszeit. Das Team um Lebensversicherung Nico Schröteler (38 Treffer in der Vorsaison) dürfte sich infolgedessen in der neuen Spielklasse also zunächst einmal zurechtfinden. In der Frechener Mannschaft tummeln sich nach dem siebten Platz in der Vorsaison einige neue Gesichter, auch in dieser Saison ist dem Team von Oliver Klein ein gesicherter Mittelfeldplatz zuzutrauen.
Es käme einer faustdicken Überraschung gleich, wenn diese Elsdorfer Mannschaft nicht erneut eine ernsthafte Rolle im Aufstiegskampf mitspielen sollen. Auf dem Papier ist "Nullacht" sogar noch etwas stärker - in der Breite und Spitze - aufgestellt als im Vorjahr. Gerade in den vergangenen beiden Jahren duften man sich für den großen Wurf nur wenig Ausrutscher leisten. Und der Aufsteiger aus Lövenich stellt einige hochklassig erfahrene Spieler und mit Maurice Wieting einen der erfolgreichsten Torschützen vom Mittelrhein aus der Vorsaison (47 Treffer)
Nur haarscharf schrammte die JSG Erft schon vor zwei Spielzeiten am Bezirksliga-Klassenerhalt vorbei. Nach der direkten Rückkehr dürfte die Mannschaft um Trainer Christopher Kockerols und Top-Stürmer Luke Bungart mit breiter Brust einen einen neuen Anlauf wagen. Der erste Härtetest lässt nicht lange auf sich warten. Nach dem bitteren Saisonfinale wird der Horremer SV einen erneuten Anlauf in Richtung Landesliga wagen. Einmal mehr steht dem HSV dafür ausreichend Qualität zur Verfügung, doch die Konkurrenz ist erneut knallhart.
Aufgerüstet besonders durch einige Spieler von Viktoria Birkesdorf ist Lendersdorf im verflixten zweiten Jahr nach dem Aufstieg einiges zuzutrauen. Die Vorbereitungsspiele brachten viel Licht und Schatten mit sich, vor dem Ligabeginn ist die Alemannia vielleicht auch eine kleine Wundertüte. Nach dem ordentlichen achten Platz in der Vorsaison wird Sindorf wohl erneut ähnliche Tabellengefilde anpeilen.
Schon in der Vorsaison hat sich der TSV Düren als wiederkehrender Favoritenschreck etabliert, für die anstehende Spielzeit könnten die Schützlinge von Yunus Kocak selbst zu einem Top-Team reifen. Mit qualitativ eindrucksvollen Verstärkungen wie Tugay Temel und Adam Matuschyk dürfte eine wesentliche Verbesserung der Punkteausbeute im Bereich des Möglichen sein. Absteiger Erfstadt-Lechenich wird sich nach der bitteren Spielzeit in der Landesliga zunächst einmal finden wollen.
Die erste große Enttäuschung hat Birkesdorf bereits durch das Pokalausscheiden gegen B-Ligist SC Merzenich (1:3) hinter sich. Sieben Tage später hat die Elf von Marius Schinke einen echten Brocken zu Saisonauftakt vor der Brust. Unter anderem verstärkt durch den Regionalliga-Spieler Stephan Salger ist der TuS wohl noch etwas besser aufgestellt als zuvor.
Und jährlich grüßt das Murmeltier. Erneute Andeutungen von Josef Pfeifer zu einer möglichen Vereinsauflösung haben sich einmal mehr nicht bewahrheitet. Stattdessen legte Hilal-Maroc sogar noch auf dem Transfermarkt einen Zahn zu. Vom Ligarivalen aus Horrem kommt Abdelkader Boubker, vom Mittelrheinligist FC Pesch tummeln sich Ahmed-Emin Arslan, Jaheim Altug und Melih Satilmis in den Reihen der Bergheimer. Rein finanziell kann Ahrem sicher nicht mit dem Kontrahenten mithalten. Üblicherweise ist das Team von Thomas Frohn aber auch für eine Überraschung gegen einen nominell überlegenen Kontrahenten gut.
Mit einem Jahr Pause ist Weiden zurück in der Gruppe 3. Ob man dem SV damit auch sportlich einen Gefallen getan hat, sei dahingestellt. Sicherlich wird die Mannschaft von Adrain Student in erste Linie auf den Klassenerhalt schauen. Gleiches gilt für den offenbar unabsteigbaren SV Bessenich, der schon zum zweiten Mal in Folge erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt dingfest machen konnte. Im ersten Pflichtspiel gegen Regionalligist Bonner SC (2:4) verpasste der SVB den ganz großen Coup, darf aus der Partie aber reichlich Selbstvertrauen mitnehmen.