Kreuzau zur Saisoneröffnung in Frechen, Aufsteiger prüfen Top-Duo

Wo man nur schaut, scheinen sich die Teilnehmer der Bezirksliga, Gruppe 3, im Vergleich zur abgelaufenen Saison sogar noch eine Ecke verstärkt zu haben. Ein breites Feld dürfte sich also um die Top-Plätze bewerben, gleichzeitig wäre ein weiterer Mehrkampf gegen den Abstieg beinahe folgerichtig. Das qualitative Niveau der Neulinge wird direkt auf den Prüfstein gelegt. Der SV Lövenich empfängt Vizemeister SC Elsdorf, die JSG Erft gastiert beim ebenfalls stark einzuschätzenden Horremer SV. Das erste Saisonspiel steigt zwischen der SpVg Frechen II und dem SC Kreuzau.

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr SpVg Frechen 20 Frechen II SC Kreuzau Kreuzau 13:00 PUSH

Die Generalprobe im Dürener Kreispokal gegen B-Ligist Jackerath Opherten (3:0) gelang dem SCK ohne wesentliche Kopfschmerzen. Nach FuPa-Aufzeichnungen entfällt der letzte Bezirksliga-Auftritt von Kreuzau auf die Vorkriegszeit. Das Team um Lebensversicherung Nico Schröteler (38 Treffer in der Vorsaison) dürfte sich infolgedessen in der neuen Spielklasse also zunächst einmal zurechtfinden. In der Frechener Mannschaft tummeln sich nach dem siebten Platz in der Vorsaison einige neue Gesichter, auch in dieser Saison ist dem Team von Oliver Klein ein gesicherter Mittelfeldplatz zuzutrauen.

Es käme einer faustdicken Überraschung gleich, wenn diese Elsdorfer Mannschaft nicht erneut eine ernsthafte Rolle im Aufstiegskampf mitspielen sollen. Auf dem Papier ist "Nullacht" sogar noch etwas stärker - in der Breite und Spitze - aufgestellt als im Vorjahr. Gerade in den vergangenen beiden Jahren duften man sich für den großen Wurf nur wenig Ausrutscher leisten. Und der Aufsteiger aus Lövenich stellt einige hochklassig erfahrene Spieler und mit Maurice Wieting einen der erfolgreichsten Torschützen vom Mittelrhein aus der Vorsaison (47 Treffer)

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr Horremer SV 1919 Horremer SV JSG Erft 01 Euskirchen JSG Erft 01 15:30 PUSH

Nur haarscharf schrammte die JSG Erft schon vor zwei Spielzeiten am Bezirksliga-Klassenerhalt vorbei. Nach der direkten Rückkehr dürfte die Mannschaft um Trainer Christopher Kockerols und Top-Stürmer Luke Bungart mit breiter Brust einen einen neuen Anlauf wagen. Der erste Härtetest lässt nicht lange auf sich warten. Nach dem bitteren Saisonfinale wird der Horremer SV einen erneuten Anlauf in Richtung Landesliga wagen. Einmal mehr steht dem HSV dafür ausreichend Qualität zur Verfügung, doch die Konkurrenz ist erneut knallhart.