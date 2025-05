Kreuzau sichert sich den Meistertitel in der Kreisliga A

Sportclub steigt in die Bezirksliga auf, die Sektkorken knallen nach dem Abpfiff der Partie gegen Viktoria Koslar. Der FC Rurdorf muss hingegen den bitteren Abstieg aus der A-Liga hinnehmen.

Gratulieren darf man den Kreuzauer Fußballern. Der Sportclub holte am 23. Spieltag, wie allgemein erwartet, den Meistertitel und spielt damit in der neuen Saison in der Bezirksliga. In einem Sommerkick wurde die Viktoria aus Koslar mit 4:1 besiegt. Danach knallten die Sektkorken, wurden die Trikots mit den Insignien des neuen Meisters übergestreift, ehe dann bis in die späten Abendstunden die Meisterpartie über die Bühne ging.

Zeitgleich mit dem Jubel der Mannschaft um Trainer Olaf Ramm verließ im wenige Kilometer entfernten Morschenich der FC Rurdorf mit betretenen Gesichtern den Kunstrasen des SV Morschenich. Denn der FCR wurde mit 2:5 geschlagen, was gleichbedeutend mit dem Abstieg aus der A-Liga verbunden ist. „Nein, wir sind abgestiegen. Zwar rechnerisch wäre ein Verbleib in der Klasse noch möglich, aber daran glauben wir nicht mehr. Dies habe ich auch den Jungs gesagt, wir machen uns ab sofort mit der B-Liga vertraut“, sagte nach dem Abpfiff Spielertrainer Yannic Schönen. Der kam in der gesamten Rückrunde verletzungsbedingt nur zu einem zehnminütigen Einsatz, muss in der kommenden Woche aber erneut unters Messer.

„Wir haben eine klare Niederlage kassiert, Morschenich hat uns besonders in der zweiten Halbzeit den Schneid abgekauft“, urteilte Schönen, dessen Team besonders in der ersten Halbzeit viel Laufarbeit verrichtet und viel Aufwand betrieben hatte, nachdem man schon früh in Rückstand geraten war. „Danach konnten wir aber den SV unter Druck setzen, mit dem schönen Ausgleichtor zum 1:1 waren wir danach überlegen.“

Und der FC hatte Glück: In der 35. Minute verschoss der Morschenicher Mike Robertz einen Elfmeter und drosch den Ball an die Querlatte. Im Gegenzug kam Cedric Cyris zum 1:2. „Aber nach dem 2:2 konnten wir keine Entlastungsangriffe mehr starten, kamen nicht mehr in die Zweikämpfe. Morschenich hat uns den Schneid abgekauft.“

Was Patrick Höhn, der Spielertrainer der Gastgeber, nur bestätigte. „Ich hatte den Eindruck, dass Rurdorf in den ersten 45 Minuten zu viel investiert hat, was uns dann nach der Pause entgegenkam.“ Für Höhn hatte man nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1 den Faden verloren, was sich nicht nur im verschossenen Foulelfmeter von Robertz festmachen lasse. „Viele Fehlpässe wurden danach geschlagen, es kam kein Spielfluss zustande“, meckerte er, der nach seiner Sichtweise mit dem 2:2 eine andere Mannschaft erlebte. „Da haben wir Powerfußball gespielt, Rurdorf kam aus dem Verteidigungsmodus nicht mehr heraus.“

Die Folge war ein klarer und auch in dieser Höhe verdienter 5:2-Heimsieg. „Es war zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir stehen noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz. Sollten wir unsere restlichen Spiele noch alle gewinnen, was sehr schwer wird, könnten wir die Liga vielleicht halten.“ Für Patrick Höhn und seinen SV hängt alles vom Ligaverbleib von Welldorf-Güsten ab.

Die Grün-Weißen mit Neu-Trainer Thomas Graf verloren beim TV Konzen mit 1:3 und stehen somit weiterhin auf Platz 14, einem direkten Abstiegsplatz in der Gruppe 4. Aber zittern müssen in der A-Liga auch noch die SG Nörvenich-Hochkirchen und der VfV Winden. Beide verloren mit 0:1, haben aber mit je 24 Spielen schon eine Partie mehr bestritten als Welldorf-Güsten II und Rurdorf, sodass die Abstiegszone „winkt“.

Die Ergebnisse im Überblick:

Golzheim - Nörvenich/Hochkirchen 1:0 (1:0): 1:0 Rauße Perse (41.).

Wenau – Huchem-Stammeln 0:0

Kreuzau – Koslar 4:1 (2:0): 1:0 Schröteler (3.), 2:0 Becker (13.), 3:0 Leisten (46.), 4:0 Sylla (64.), 4:1 Rupp (84.).

Düren 77 – Winden 1:0 (1:0): 1:0 Gusser (15.).

Morschenich – Rurdorf 5:2 (1:2): 1:0 Reimer (13.), 1:1, 1:2 Cynis (20., 38.), 2:2 Robertz (66.), 3:2 Stanke (FE.:, 75.), 4:2 Rallis (78.), 5:2 Robertz (90.+1), Robertz verschießt Foulelfmeter (Morschenich, 35.).

Voreifel – Jülich 10/SV Hoengen abges.

