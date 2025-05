Kreuzau, Nörvenich und Koslar mit starken Auftritten

Viktoria Koslar – Jugendsport Wenau 6:1

Viktoria Koslar: Nick Meuwissen, Marcel Oberst, Tobias Schiffer, Markus Neuber, Fabian Künne, Timo Börsch, Fabian Helmrich, Julian Peter Sußmann, Timo Seidel (65. Nico Sieben), Adin Arnautović, Lukas Leipertz - Trainer: Dennis Löwen - Trainer: Edin Hadzic

Jugendsport Wenau: Yannik Rosarius, Tom Kreder, Simon Kupsch, Jonathan Frederik Blum, Denis Bogovic, Fabrice Görich, Luca Datené, Filip Gjorgjeski, Arbent Hajdari, Denis Gartwitsch, Luis Kugel - Trainer: Tobias Uecker

Schiedsrichter: Oliver Fischer (Jülich) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Helmrich (3.), 1:1 Luis Kugel (41. Foulelfmeter), 2:1 Hendrik von Wirth (56.), 3:1 Markus Neuber (58.), 4:1 Julian Peter Sußmann (67.), 5:1 Nico Sieben (69.), 6:1 Fabian Helmrich (90.)



VfVuJ Winden – BC Oberzier 1:3

VfVuJ Winden: Daniel Schmitz, Jonas Bonn (72. Marco Lennartz), Jörg Lennartz (62. Benjamin Buchendorfer), Paul Peters, Linus Jansen, Maurice Frings (62. Obed Edom Mavungu), Ioannis Deligiannidis (80. Pascal Zerfas), Justin Eismar, Lucas-Kevin Olschewski, Pascal Dickmeis, Nils Schönau (80. Dennis Nolden) - Trainer: Marco Lennartz - Trainer: Sebastian Sander

BC Oberzier: Kai Uwe Lehnen, Robin Junggeburth, Julius Werres, Philipp Niklas Nau, Fabian Wirtz, Timo Didolff (78. Hamid Ataie), Leon Geltenpoth, Marvin Kornetzky, Tom Cremer (83. Jan-Niklas Rahn), Thomas Skropke, Justin Tyler (88. Jan Krumpen) - Trainer: Leon Brinkmann - Trainer: Bernd Eller

Schiedsrichter: Markus Zimmermann (Elsdorf) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Justin Eismar (51.), 1:1 Justin Tyler (60.), 1:2 Marvin Kornetzky (70.), 1:3 Marvin Kornetzky (77.)



SC Jülich/SV Hoengen – FC Golzheim 0:0

SC Jülich/SV Hoengen: Veysel Kerim Durdu, Burak Yildirim, Yevhen Havinchuk, Mustafa Özdarakci, Stanislav Hudz, Yasin Özsoy, Hamsa Al-Tae, Sascha Liashkov, Ahmet Congar, Alessio Pinna, Phillip Owusu - Trainer: Tobias Voss

FC Golzheim: Samuel Prado-Faßmann, Sascha Graf (46. Thomas Von der Gathen), Marco Graf, Lukas Sebastian Bachem, Patrick Wollersheim, Andreas Diehl, Niklas Zang, Justin Rauße-Perse, German Kromm (61. Maurice Heyartz), Michael Porschen (83. Otis Bodo Mildner), Simon Wierz (78. Mirco Weingartz) - Trainer: Daniel Ecker

Tore: keine Tore

Rot: Alessio Pinna (76./SC Jülich/SV Hoengen/Nachtreten)



SG Nörvenich-Hochkirchen – FC Düren 77 4:1

SG Nörvenich-Hochkirchen: - Trainer: Christoph Bandur

FC Düren 77: Jason Dick, Klesti Cane, Marc Barilov, Manuel Dzemailov (55. Mirco Nörtershäuser), Selcuk Ermayasi, Julian Schmitz (55. Stavros Tsiakiris), Nico Oepen, Samed Aksoy, Hussein Kmeinasi, Julian Gusser (80. Viktor Werner), Thomas Bergstreiser - Trainer: Thomas Schlammer

Zuschauer: 1

Tore: 1:0 Hussein Kmeinasi (12.)



SG Germania Burgwart – Grün-Weiß Welldorf-Güsten II 2:2

SG Germania Burgwart: Maximilian Jungherz, Achim Lückenbach, Marvin Blawid, Lukas Claßen, Fabian Kronen (67. Jan Kurth), Jan Thomas, Marian Prickartz, Sanger Muyasar Kalo, Lukas Wolfram (15. Jeremias Fischer), Philipp Lippert (67. Adam Kolodziejczyk), Paul Rosarius - Trainer: Maximilian Weinberger

Grün-Weiß Welldorf-Güsten II: Jonas Thevißen, Tobias Drexler, Jonas Ritz - Trainer: Daniel Thauer

Schiedsrichter: Nico Meulenberg - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tobias Drexler (21.), 1:1 Sanger Muyasar Kalo (34.), 2:1 Marvin Blawid (57. Foulelfmeter), 2:2 Tobias Drexler (79. Foulelfmeter)



SC Kreuzau – Borussia Freialdenhoven 4:1

SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Jannik Laufenberg, Florian Post, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler (85. Anas Mghaili), Dominik Dick, Marcel Zimmer (85. Emre Atlay), Giacomo Taubert (79. Keven Siegert), Idrissa Camara (85. Christian Roßbroich), Marco Leisten (68. Seydouba Sylla) - Trainer: Olaf Ramm

Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Ben Zimmermann, Muhammed Türkmen, Emircan Ezengin, Enrico Roebner, Dominik Baczewski, Dustin Dekena, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Antonio Sindaco (57. Dennis Lehmann) - Trainer: Dirk Lehmann

Tore: 1:0 Nico Schröteler (41. Foulelfmeter), 2:0 Nico Schröteler (46.), 2:1 Dustin Dekena (59.), 3:1 Idrissa Camara (72.), 4:1 Jannis Becker (84.)



Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln – SV Morschenich 2:0

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln: Alessio Angioni, Alessandro Sgro, Daniel Schmitz, Marvin Heiliger, Marvin Germes (90. Stan Junior Evina), Kai Antons, Luca Jonas Klinkhammer, Malte Peter Michelangelo Nell, Nick Roppes (68. Marian Weber), Jan Moritz (86. Felix Rosarius), Kevin Peters (90. Jonas Josef Manfred Wirtz) - Trainer: Benjamin Bläser

SV Morschenich: Julian Ciesla, Florian Laven (55. Aleksandr Zuravlev), Justus Reimer (55. Simon Seifert), Ben Mölbert, Benedikt Bachler, Christoph Braun (20. Marius Reimer), Bastian Geuenich, Benjamin Hempel, Patrick Höhn (90. Stefan Laven), Sevastianos Rallis, Mike Robertz - Trainer: Patrick Höhn - Trainer: Tobias Festerling

Tore: 1:0 (9. Eigentor), 2:0 Daniel Schmitz (20.)

Das sind die nächsten Spieltage 2024/25

Do., 08.05.25 19:30 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart

Sa., 10.05.25 19:00 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten II - Borussia Freialdenhoven

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Kreuzau - Viktoria Koslar

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - VfVuJ Winden

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Morschenich - FC Rurdorf

So., 11.05.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln



26. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:00 Uhr FC Rurdorf - Jugendsport Wenau

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart

Sa., 17.05.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Grün-Weiß Welldorf-Güsten II

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - BC Oberzier

So., 18.05.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Golzheim

So., 18.05.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SC Kreuzau

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SV Morschenich

