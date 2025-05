Kreuther Niederlage mit Schiedsrichter-Unterstützung

Der FC Real Kreuth verliert, auch durch die Entscheidungen des Schiedsrichters, mit 0:1 gegen den SV Ohlstadt und fällt auf einen Relegationsplatz zurück.

Es gab für die Spieler des FC Real Kreuth keinen Grund, den Platz mit hängenden Köpfen zu verlassen. Sie hatten ein richtig gutes Spiel gegen den SV Ohlstadt abgeliefert. Dass sie, nur die Statistik des Ergebnisses betrachtet, nach einer 0:1-Niederlage mit leeren Händen dastanden, war auch den Schiedsrichterentscheidungen zuzurechnen. Aber wer stellt sich schon ins Rampenlicht und kritisiert einen Unparteiischen, wenn dadurch die Gefahr des kollektiven Unmutes der Gilde nicht von der Hand zu weisen ist?

Die Werdenfelser stellten vom Anpfiff weg am Tegernsee unter Beweis, warum sie die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga im Auge haben. Schnelles und geradliniges Angriffsspiel, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Aber die Kreuther hielten dagegen. Einsatzfreudig und mit viel Laufarbeit. Dem Top-Torjäger der Ohlstädter gelang dennoch ein Treffer. Maximilian Schwinghammer nutzte ein steiles Anspiel mit hohem Tempo zu einer Eins-gegen-eins-Situation mit Torwart Louis Sachau und dem überlegt eingeschobenen 1:0. Schön gemacht, aber regelwidrig. Schwinghammer stand im Abseits. Dass sich ein Großteil der Kreuther Fans und die komplette Auswechselbank darüber mokierten, änderte nichts. Zu diesem Zeitpunkt saß Valentin Sanktjohanser schon auf der Bank. Er war nach einem Kopfballduell unglücklich auf dem Rücken gelandet und musste verletzt vom Platz

Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Ludwig Hofbauer (65.), optimal eingesetzt von Marinus Höss. „Den muss er machen“, bewertete Tom Hofbauer die vergebene Chance. Ihm stand die lautstarke Kritik zu. Er ist der Vater. Dass sich der frühzeitig für Sanktjohanser eingewechselte Dan Petru Samoila das Knie verdrehte und für Samuel Erlacher Platz machte, war Pech. In der Schlussminute schien sich das Resultat für die Kreuther noch halbwegs zum Guten zu wenden. Ferdinand Zehetmeier setzte sich gegen drei Verteidiger durch und drang in den Strafraum ein, wo er niedergestreckt wurde. Mit zwei Metern im Sechzehner war nur ein Elfmeter als Entscheidung zu erwarten. Der Schiedsrichter aber verlegte die Aktion außerhalb des Strafraumes und entschied auf Freistoß, den Franz Huber in die Wolken jagte. Abermals also eine Entscheidung zu Ungunsten der Kreuther.

Hans-Peter Koller