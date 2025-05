Kreuther Frauen können Meisterschaft eintüten

Die Frauen des FC Real Kreuth können in Haunshofen den Titel in der Kreisklasse 2 eintüten. Es reicht bereits ein Unentschieden.

Der Aufstieg ist eingetütet, das Spitzenspiel gewonnen, jetzt wollen sich die Frauen des FC Real Kreuth in den verbleibenden zwei Saisonspielen noch die Meisterschaft in der Kreisklasse 2 sichern. Dazu fehlt den Kreutherinnen aktuell noch ein Zähler. Die erste Chance auf diesen haben sie am Freitag (19.30 Uhr) bei der SG Haunshofen/Söchering.

Die Gastgeberinnen liegen im Mittelfeld des Klassements, das Hinspiel entschied der FC Real Kreuth mit 4:2 für sich. „Ich erwarte einen tief stehenden und kompakten Gegner, der versuchen wird, über lange Bälle und Konter zu kommen“, erklärt FC-Trainer Peter Öttl. Weiterhin verzichten müssen die Kreutherinnen auf Torfrau Sarah Kubicek und Kathrin Sprenger. Deshalb wird erneut Maxi Liccati im Tor stehen und mit den beiden Innenverteidigerinnen Lena Bachmair und Magi Gschwendtner versuchen, den Kasten sauber zu halten. „Wir wollen weiter an der perfekten Rückrunde arbeiten und uns die Meisterschaft sichern“, gibt Öttl die Richtung vor.

Thomas Spiesl